Regali di Natale su Amazon: le ultime date per riceverli in tempo

Amazon, regali di Natale: i tempi di consegna per chi ha Prime e Prime Now

giovedì 19 dicembre : ultimo giorno per la Consegna Standard in consegna per martedì 24 dicembre;

: ultimo giorno per la Consegna Standard in consegna per martedì 24 dicembre; lunedì 23 dicembre : ultimo giorno per la Consegna 1 giorno senza costi aggiuntivi con Amazon Prime;

: ultimo giorno per la Consegna 1 giorno senza costi aggiuntivi con Amazon Prime; martedì 24 dicembre: ultimo giorno per la Consegna Oggi senza costi aggiuntivi con Amazon Prime.

Amazon, ultimi giorni per i regali per chi non ha Prime

Manca ormai una settimana al Natale. Tutti alle prese con i regali. Negli anni dominati dalla tecnologia, però, anche i pensierini viaggiano online., in questo, è leader quasi incontrastato nel settore con un catalogo immenso con prodotti di ogni genere. Impossibile non trovare quello che si cerca. Per gli acquisti online, però, c'è da considerare i tempi di consegna.Quali sono i termini ultimi per comprarli sulla piattaforma e-commerce?Nelle zone d’Italia in cui è disponibile, ci sarà la possibilità di comprare i regali di Natale fino al 24 dicembre e riceverli in giornata, con consegne fino alle 22. Per il momento, Prime Now è disponibile a Milano (e alcune zone limitrofe), Roma e Torino. Il servizio di consegna ultra rapido, però, ha dei costi aggiuntivi. A Roma e Milano servono 7,99 euro per la consegna entro un’ora e 3,49 euro per quella in due ore relativa ad ordini inferiori ai 50 euro. Per ordini superiori ai 50 euro la consegna in due ore è gratuitaAmazon ha rilasciato delle indicazioni anche per tutti gli altri clienti che non vivono nelle zone coperte da Prime Now:, non dovrà andare oltre. La specifica modalità di consegna in effetti, pur garantendo il servizio gratuito su ordini superiori ai 29 euro, non avviene se non entro 4 o 5 giorni lavorativi.Per questo motivo, proprio l’appuntamento di dopodomani è l’ultimo utile prima della vigilia di Natale. Discorso simileentro tre giorni lavorativi che non potranno essere inoltrate oltre giovedì 19 dicembre.