10 luoghi incredibili dove vorresti passare le tue vacanze di Natale

10. Un caffé a Parigi

9. Il Geffrye Museum a Londra

8. Gardens by the Bay a Singapore

7. Le spiagge di Sidney

6. Il fiume Yarra a Melbourne

5. I mercati di Natale a Zurigo

4. Disneyland a Hong Kong

3. Boston Common a Boston

2. Notre Dame a Montreal

1. Marienplatz a Monaco

Il Natale è Natale in tutto il mondo! E dovunque si festeggi si trovano tradizioni particolari, profumi e luoghi magici che portano con sé tutta la meraviglia dello spirito natalizio. Pronti a viaggiare con noi? Guardate il video e scoprite le 10 cose che non potete perdervi a Natale in giro per il pianeta.Leggi ancheFonte video Top UniversitiesChi non vorrebbe assaporare il tronchetto di Natale direttamente all’ombra della Torre Eiffel? E’ il buche de Noel, imperdibile dolce caratteristico, come l’atmosfera natalizia che si respira in questi giorni nella Capitale francese.Volete sapere come si festeggiava il natale 400 anni fa? Se passate per Londra fate un giro nelle 11 stanze del Geffrye Museum che ogni anno celebra le festività tra tradizione britannica e spirito natalizio.Altro che albero di Natale, se vi capita di passare per Singapore non rinunciate ad una passeggiata tra gli alberi dei Gardens by the Bay: spettacolari, scenografici e assolutamente suggestivi.Non solo bianco Natale, le feste possiamo trascorrerle anche in riva al mare. Dove? Sulle bellissime spiagge di Sidney, ovviamente.Suggestiva e accattivante, perché non vivere per Natale una splendida avventura in crociera lungo il fiume Yarra. Imperdibile per chi decide di visitare la città di Melbourne.Che Natale sia. Dove? Ma negli splendidi mercati tradizionali di Zurigo. Dove i paesaggi tipici faranno da magico sfondo al vostro Natale.Riscoprite il bambino che è in voi! Vi basterà trascorrere qualche ora nello splendido parco Disneyland di Hong Kong: gioco e divertimento per un Natale da grandi e piccini.Trascorrete il Natale a Boston? Ottima occasione per visitare il parco, il Boston Common cuore pulsante della tradizione natalizia della città.Tradizione e culto, il Natale è anche un momento di spiritualità e religione. Che cosa ne pensate allora, se siete a Montreal, di trascorrere nella basilica di Notre Dame la sera della vigilia? Sarà un momento magico, assolutamente indimenticabile e la basilica vi resterà nel cuore.La Baviera! Dove il Natale diventa protagonista assoluto. Soprattutto in Marienplatz, la piazza di Maria, che ogni anno ospita il mercato tradizionale, il Christkindlmarkt: il Mercatino di Gesù Bambino.