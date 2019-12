Gli alberi di Natale più famosi del mondo

L’albero del Rockfeller Center a New York

Gli alberi della Casa Blanca

L’albero di piazza Duomo a Milano

"Spelacchio" a Roma

L'albero di piazza San Pietro, Città del Vaticano

L’albero di Gubbio

L’albero di Abu Dhabi

L’albero di “El Zocalo” di Città del Messico

L’albero delle Galleries Lafayette a Parigi

L’albero di Rio De Janeiro

Insieme con la tradizione del presepe, l’è una delle più diffuse usanze natalizie. Si tratta in genere di un abete o di un sempreverde addobbato con piccoli oggetti colorati, luci, festoni, dolciumi e piccoli regali impacchettati. Ecco una panoramica dei dieci tributi natalizi più grandiosi delle grandi capitali del mondo: dal celeberrimoall’italianissimoVisitato da 2,5 milioni di persone, l’albero di Natale deldi New York è con ogni probabilità il più famoso del mondo. È un abete rosso alto 23 metri, ha tra i 70 e i 75 anni ed è decorato con oltre 50 mila lucine LED multicolore e con un’enorme stellasulla punta.Ogni anno la dimora presidenziale è affollata di alberi Natale addobbati dallae dal suo staff. Il tema dell’anno scorso è stato “” e puntava a celebrare il popolo e le bellezze statunitensi.Si tratta di un’installazione di maglia metallica e luci led a bassoconsumo energico. L’albero è alto 37 metri ed è sponsorizzato da,. L’albero è visitabile dall’interno: possono entrarci cento persone alla volta per ammirare i giochi di luce.Dopo l’incidente del 2017, l’alberoè di nuovo folto e in salute in. È alto 22 metri di altezza e proveniene da Cittiglio, Varese. È rosso e oro ma anche un tocco d’argento.Questo albero, sito in Piazza San Pietro, geograficamente si trova a Roma, ma in realtà fa parte della Città del Vaticano. Viene installato ogni anno accanto al famoso presepe sito nella piazza.L’Albero di Natale aè costituito da oltre 800 corpi luminosi disseminati lungo le pendici del monte Ingino, tutti alimentati da fonti rinnovabili.Si trova all’ed è decorato in oro, diamanti, perle e zaffiri. Quanto vale? Più didi dollari.Si trova ae comprendemetri di tubo luminoso multicolore.Andare e vederlo è tra gli appuntamenti più attesi del Natale a: un vero e proprio “must” per parigini e visitatori.Si trova ae offre un grande spettacolo grazie alla vicinanza al mare.