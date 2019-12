Bansky, ultima opera a Birmingham: il clochard è Babbo Natale

Bansky, l'opera a Birmingham: il video

Le renne e il senzatetto di Banksy: il significato dell'opera a Birmigham

Banksy: un artista che racconta il mondo di oggi

Paolo Ferrara

A Natale dovremmo essere tutti più buoni: a ricordarci questo messaggio è, artista e writer inglese, che ha deciso di omaggiare la città dicon un murale raffigurante due renne intente a volare trascinando una slitta/panchina dove vive un senzatetto (in carne ed ossa) dal nome Ryan. Questa sua ultima creazione a tema natalizio ha però uno scopo ben preciso: denunciare la condizione di precarietà dei senzatetto che devono sopravvivere al gelo ogni notte.Per cogliere il senso completo dell'opera, composta da una panchina e dal murales raffigurante le due renne, è necessario vedere il video che accompagna la sua realizzazione, che riprende anche Ryan che si accomoda per la notte, trasformandosi in un malinconico "Babbo Natale" dei nostri giorni.Il video è stato pubblicato sui canali dell'artista stesso, con il nome "Bench Birmigham", ovvero "La panchina a Birmingham". Non è chiaro se sia questo il titolo dell'opera, oppure "God Bless Birmigham", frase scritta sul post di Instagram dallo stesso artista.L’dell’artista è quello dile persone ad essere più solidali nei confronti di chi non ha una casa ed è costretto a dormire per le strade del Regno Unito con qualsiasi condizione climatica.In un post su, Banksy ha esternato le sue riflessioni circa i: in molti si sono fermati e hanno offerto cibo e bevande calde al senzatetto. Scrive infatti così: “Dio benedica Birmingham. Nei 20 minuti in cui abbiamo filmato Ryan su questa panchina, i passanti gli hanno offerto una bevanda calda, due barrette di cioccolato e un accendino, senza che lui non chiedesse mai niente”.Non è la prima volta che l’artista inglese si mette al fianco dei più deboli. Le sue opere trovano espressione nella dimensione stradale e pubblica dello spazio urbano, realizzando pezzi che documentanoLa sua arte dà voce con tagli ironici e satirici tematiche legate alle assurdità della società occidentale, quali la perdita di valori, l’omologazione, l’inquinamento, lo sfruttamento e la brutalità dei comportamenti umani. Anche con le renne di Ryan ha voluto lasciare un forte messaggio con la speranza che l’scalfisca di più il cuore della gente.