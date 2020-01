Riassunto Generazione Y

Generazione Y

La teoria di Simon Sinek sulla Generazione Y

La generazione Y è quella successiva alla X e si colloca tra il 1980 e il 2000, ovvero sono tutti coloro che sono nati in questa fascia di età e sono definiti “Millenials”. I giovani di questa età sono spesso criticati, poiché sono sempre connessi alla rete e non riescono a immaginare la loro vita senza i loro smartphone. C’è chi li chiama dipendenti, tuttavia c’è chi come Simon Sinek li definisce sfortunati, come scrive nel suo discorso “Millenials in the workplace”.Nel suo discorso, Sinek definisce i Millenials “coloro che pensano gli sia tutto dovuto, egoisti e pigri ” poiché influenzati da 4 fattori:la cattiva influenza dei genitori che fanno pensare ai propri figli di poter fare quello che vogliono solo perché lo vogliono. Una volta entrati nel mondo del lavoro i giovani scoprono la nuda e cruda verità e la loro autostima va in frantumi;i social che creano un’enorme differenza tra ciò che appare in Internet e ciò che avviene nella realtà; il che li rende impreparati in alcune situazioni descritte in maniera diverse dai social;la dipendenza creata dai messaggi: Simon la paragona al fumo per i fumatori o all’alcool per gli alcolizzati per la presenza di dopamina, criticando inoltre l’assenza di limite di età per l’utilizzo dei social media e dei cellulari messi a confronto con fumo o alcool. Lasciando libero accesso a questi dispositivi che producono dopamina, troppi ragazzi invecchiando rimangono condizionati da ciò e non creano legami sociali.Ciò implica che in momenti di stress non ci si affida ad un amico o ad un parente bensì ad un dispositivo;il senso di impazienza, creato dalla gratificazione istantanea della rete, come ad esempio gli acquisti su Amazon o la visione di un film via streaming senza la necessità di uscire di casa e cercare ciò che si vuole. “Quello che deve imparare questa generazione” secondo Simon “è la pazienza, poiché per le cose che davvero contano come l’amore o la gratificazione sul lavoro ci vuole tempo e duro lavoro e durante il percorso spesso si cade ed è proprio in questo la difficoltà dei Millenials, la capacità di rialzarsi.”i giovani spesso e volentieri si ritrovano in ambienti aziendali che non li aiutano a migliorare le proprie capacità di cooperazione e che non li aiutano a superare il bisogno immediato di gratificazione. Queste aziende dovrebbero far scoprire la gioia che si ottiene dopo un duro e lungo lavoro non dando la colpa ai giovani che sono solo, come definiti da Simon, sfortunati bensì mettendosi in gioco per migliorare il loro futuro.per approfondimenti, vedi anche: