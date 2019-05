Bordieu, Pierre - Critica sociale del gusto

La critica sociale del gusto

Pierre Bourdieu ha svolto un’approfondita e articolata ricerca sulle classi sociali in Francia negli anni ’50, utilizzando criteri molto sofisticati per tracciare le linee di distinzione, appunto, fra diverse categorie di persone. Bourdieu in un certo modo ha incluso i criteri sopra indicati (quelli di Weber) entro la matrice economica di Marx, arrivando alle quattro nozioni di• capitale economico: i beni materiali e finanziari;• capitale culturale: abilità, titoli di studio;• capitale sociale: risorse acquisite grazie all’essere parte di un gruppo sociale;• capitale simbolico: nozione particolare che si riferisce alla capacità delle persone di usare nelle strategie sociali gli altri tipi di capitale, senza che questo sia evidente (per esempio a chi dedica tempo e denaro a fare beneficenza si attribuisce una patina di nobiltà d’animo).Nell’economia della sua ricerca sulle distinzioni, le accezioni di capitale sono le chiavi interpretative delle posizioni che le persone occupano nello spazio sociale e dei loro eventuali movimenti. Queste dimensioni si incrociano variamente e il campo che ne risulta è complesso. Anzi, sono molti, secondo Bourdieu, i campi in cui si articola lo spazio sociale in cui ci muoviamo (quella di campo è un’altra nozione centrale della cornice di Bourdieu). Bourdieu dimostra che• il gusto estetico non deriva da una sorta di sensibilità interiore del soggetto, ma è una facoltà sociale;• il senso estetico di gruppi sociali (classi) differenti (e lo stile di vita) trae il proprio senso in opposizione a quello di altri gruppi: il significato culturale principale di un certo stile di vita, di certe abitudini o pratiche sociali (es. indossare certi abiti, mangiare in certi ristoranti, praticare determinati sport, leggere certi libri ecc.), vale a dire la sua capacità di segnare certe distanze sociali, deriva non dal suo valore intrinseco, ma dal fatto che, entro un sistema complessivo di oggetti, attività, modi di vita ecc., quel particolare stile si oppone ad altri stili, abitudini, pratiche.Due sono i grandi principi di classificazione identificati da Bourdieu, che attraversano lo spazio sociale: il capitale economico e quello culturale. Attorno a questi si formano i solchi e scaturiscono i più profondi conflitti sociali nelle società avanzate: il primo, che riprende Marx, stabilisce l’opposizione verticale tra la classe dominante (che detiene grandi quantità di entrambi i capitali) e la classe dominata (che è carente di entrambi); il secondo, entro la classe dominante, fissa l’opposizione fra coloro che possiedono grande capitale economico e piccolo culturale (i grandi proprietari, i commercianti, i nuovi ricchi ecc.) e coloro che, al contrario, hanno grande capitale culturale ma scarso economico (artisti, intellettuali). I primi costituiscono la frazione dominante della classe dominante, i secondi sono i dominati della classe dominante. Gli individui allora sono impegnati in una lotta costante per mantenere o conservare la posizione sociale, seguendo strategie di scambio tra le varie forme di capitale: il sistema scolastico, il mercato del lavoro, i meccanismi ereditari, le strategie matrimoniali sono l’arena della contesa sociale e il terreno entro cui si attua, nei limiti consentiti, la mobilità sociale.Il quadro disegnato da Bourdieu prevede altre e più raffinate sfumature e va riferito alla società francese di circa cinquant’anni fa; ci offre tuttavia numerosi spunti di riflessione sulla stratificazione sociale e sulla mobilità.