Illuminismo – riassunto

Illuminismo – caratteristiche principali

L’Illuminismo è un ampio movimento culturale, che investe tutti i campi del sapere e della vita associata, attribuendo un ruolo fondamentale alla ragione umana. L’intelletto “illumina” la mente dell’uomo conducendolo sulla via del progresso e della felicità, allontanandolo da ignoranza, superstizione e miseria.Caratteri principali:- Esaltazione della ragione- L’uomo è artefice del proprio destino- Ottimismo e fiducia nei confronti del futuro: progresso e felicità universale- Cosmopolitismo- Fratellanza- Uguaglianza- TolleranzaDove e quando?- Francia, per poi diffondersi in tutta Europa- Primi decenni del Settecento- In Italia arriva più tardi, verso la metà del secoloCome?- Legame con Umanesimo e Rinascimento- Eredità del Seicento: nuova scienza (Galileo); razionalismo (René Descartes); empirismo (John Locke)I fondamenti filosofici:- Razionalismo: René Descartes (ragione è l’unico strumento per conoscere la realtà)- Empirismo e sensismo: John Locke (esperienza + riflessione e idee)- Sensismo: Étienne Bonnot de Condillac (esperienza e conoscenza)- Materialismo, ateismo e meccanicismoGli intellettuali- I philosophes: esponenti della borghesia, furono i veri promotori del pensiero e degli ideali illuministi- Compito: liberare l’umanità dall’asservimento sul piano politico, religioso e culturale, garantendo a tutti un’esistenza dignitosa- Fra i più famosi: Montesquieu, Voltaire, RousseauDiffondere il sapere- Giornali, periodici, gazzette, opuscoli- Riduzione analfabetismo- Francese: lingua internazionale della cultura- Salotti letterari e caffè cittadini- Società segrete: massoneria- Enciclopedia di Denis Diderot e Jean-Baptiste D’Alembert (1765–1781)