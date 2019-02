Zappi, Giambattista Felice - Cento vezzosi pargoletti Amori

G. Felice Zappi: Cento vezzosi pargoletti Amori (da Rime, IX)

Testo

Commento

Cento vezzosi pargoletti AmoriStavano un dì scherzando in riso e in gioco.Un di lor cominciò: si voli un poco.Dove? un rispose; ed egli: in volto a Clori.Disse, e volaron tutti al mio bel foco,Qual nuvol d’Api al più gentil de’ fiori:Chi l crin chi ’l labbro tumidetto in fuori,E chi questo si prese e chi quel loco.Bel vedere il mio ben d’amori pieno!Due colle faci eran negli occhi e duiSedean coll’arco in sul ciglio sereno.Era tra questi un Amorino, a cuiMancò la gota e ’l labbro, e cadde in seno;Disse agl’altri: Chi sta meglio di nui?Un giorno, cento amorini pieni di grazia, stavano scherzando, ridendo e giocando. Uno di loro propose di volare un po’. A chi gli chiese: “Dove?”, rispose: “Sul volto di Clori [nome di stampo arcadico della donna amata a cui sono dedicati numerosi componimenti del poeta]”. E così fecero e volarono tutti intorno al volto che sa accendermi di amore , come fa un nuvolo di api intorno al fiore più bello.: chi volò sui capelli, chi sul labbro delicatamente sporgente, chi si posò su questa parte del corpo, chi su quella. Oh che bella cosa vedere la mia donna coperta di amorini! Due, con i mano le fiaccole, si posarono sugli occhi e due si misero seduti sul sereno arco delle sopracciglia. Tra questi, un Amorino, mancando la gota ed il labbro ed essendo scivolato nel seno disse a tutti gli altri :”Chi sta meglio di noi []il poeta si identifica con l’amorino]?”Questo sonetto (schema: ABBA, BAAB, CDC, DCD) rappresenta perfettamente tutte le caratteristiche tipiche della lirica dell’ Arcadia . L’ambientazione e l’atmosfera creata dagli amorini che affollano il corpo di Clori, la donna amata, rimanda alla tradizione mitologica con un puro effetto di abbellimento. Invece il nome di Clori, tipico della tradizione bucolica, ci rimanda ad un contesto pastorale e alla finzione a cui i poeti arcadici erano soliti ricorrere. Il componimento ruota intorno ad una fantasia erotica, presentata, però in modo molto delicato ed appena accennato solo alla fine: in questo senso il sonetto risulta limpido, lineare e semplice e, da un punto di vista concettuale, molto trasparente. Nonostante questo esiste un limite: manca uno spessore sentimentale e tutto si riduce ad una forma di galanteria un po’ troppo affettata che spiega la stroncatura voluta da alcuni critici