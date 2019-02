Parini, Giuseppe - Oh beato colui che può innocente…

G. Parini: Oh beato colui che può innocente

Testo

Oh beato colui che può innocentenel suo letto abbracciar la propria sposa,ed amoroso insieme e continentecoglier con parca man la giovin rosa:

e veder poi dal suo desire ardente

sorger prole robusta e graziosa;

e coltivar la tenerella mente

al vero, al giusto, ad ogni onesta cosa:

indi vedersi ornar ambeduo i sessi

di senno, di valore e di virtuti,

utili a gli altri ed utili a sé stessi;

e udire alfin, ne gli anni suoi canuti,

benedir da la patria i casti amplessi

che si forti le dier schermi ed aiuti.

Beato colui che con animo semplice ed innocentepuò abbracciare nel suo letto la propria sposa,e contemporaneamente non insensibile ed abituato a contenersipuò con moderazione cogliere la giovane rosa

e può vedere sorgere dai suoi amplessi amorosi

una prole bella e robusta

e può educare la tenera mente dei figli

al vero, al giusto e ad ogni cosa semplice ed onesta.

e può poi vedere adornarsi sia i figli maschi che le femmine

di saggezza, di valore e di virtù,

qualità utili sia per altri che per se stessi.

e udire infine, nella vecchiaia

benedire dalla patria gli amplessi puri

che le procurarono difese ed aiuti così forti.

Commento

Dal punto metrico si tratta di un sonetto: ABAB/ABAB/CDC/DCDIl tema è quello del vagheggiamento dei piaceri coniugali e della nostalgia per una serena e tranquilla vita domestica che il Parini non ha mai conosciuto in quanto, da sacerdote, non avrebbe mai potuto avvicinarsi ad una figura femminile. Per questo motivo, nella composizione si può individuare anche una sorta di commozione personale. Le parole chiave del sonetto ci riportano tutte al concetto di moderazione, riferito ai rapporti amorosi: innocente, continente, parca man, casti amplessi da cui deriva anche la moralità del Parini fatta di moderazione e di equilibrio