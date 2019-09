Parini, Giuseppe – “La vergine cuccia”

Parini – “La vergine cuccia”

La vergine cuccia

” è uno degli episodi più conosciuti dell’opera “” di. Egli racconta che durante un pranzo a una Dama venne in mente quando la suamorse la caviglia dele questi, avendola colpito con un calcio, fu licenziato e gettato con la numerosa famiglia in miseria.Alla Dama le tornò alla memoria il girono terribile in cui la sua, così bella e nobile che sembrava allevata dalle Grazie, giocando da cucciola, segnò una piccola ferita con i denti d’avorio il piede villano del servo, ed egli, audace, la allontanò con il piede: larotolò tre volte, agitò tre volte i peli scompigliati e dalle narici soffiò la polvere irritante.Laemettendo gemiti sembrava che chiedesse aiuto; tutti i servi preoccupati accorsero dai locali in basso, le damigelle pallide e tremanti si precipitarono dalle stanze superiori, la Dama svenne. Per farla rinvenire le furono spruzzate delle essenze, infine rinvenne: l’ira e il dolore la turbavano ancora; gettò sul servo sguardi rapidissimi e con la voce debole chiamò tre volte la sua: questa le corse in braccio, a modo suo sembrò chiederle vendetta e la ottenne.Iltremò, udì la sua condanna con gli occhi a terra. A lui non fu d’aiuto a salvarlo il merito di vent’anni di servizio, non gli fu d’aiuto l’affidabilità in incarichi segreti: inutilmente da parte sua pregò la dama; egli fu mandato senza ricevere un soldo e fu privato della divisa grazie alla quale in passato era rispettabile tra la gente. Inutilmente sperò di trovare un nuovo padrone, perché le donne inorridirono per il so gesto e odiarono l’autore di quell’atroce misfatto. Ilrestò sulla strada con i figli denutriti e con la moglie seminuda accanto, chiedendo invano l’elemosina ai passanti: e la giovane, dea compensata delle vittime umane, se ne andò superbamente per avere ottenuto vendetta.