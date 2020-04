Goldoni, Carlo - Vita (10)

Goldoni - Vita

Carlo Goldoni, celebre scrittore, librettista, commediografo e avvocato italiano, visse fra il 1707 e il 1793. Scrisse molte commedie. Una di queste era autobiografica, più precisamente la sua ultima commedia: vi era un personaggio che non sapeva se lasciare Venezia; in realtà era Goldoni stesso ad essere indeciso. Alla fine nel 1762 decise di andare a Parigi, su cui regnava Luigi XV, dove lavorò per l'istituzione della commedia italiana.Inizialmente non era indeciso se lasciare Venezia perchè fu la sua città natale e il luogo dove maggiormente aveva esercitato la propria professione.Si laureò in legge a Pavia per volere dei genitori. Fu espulso, ma poi riammesso, dall'università perchè aveva fatto una satira sulle donne della città. Lavorò poi come coadiutore della cancelleria a Chioggia; ma la sua vocazione teatrale era più forte della carriera già intrapresa. Di questo parla nelle Memorie, scritte in francese perchè si trovava già a Parigi. In Francia divenne molto famoso tanto che fu l'insegnante delle figlie del sovrano.Inizialmente era benestante, ma, dopo la rivoluzione francese, nel 1792, quando furono uccisi i sovrani con cui aveva degli accordi, gli furono sospesi gli assegni. Successivamente il governo rivoluzionario gliele ridiede ma morì poco dopo.