Goldoni, Carlo - Riforma della commedia (3)

Goldoni - Riforma della commedia

Goldoni dà vita alla riforma della commedia a partire dalla commedia dell'arte, in auge in quel periodo, che era la commedia dei tipi ovvero dei personaggi piatti, che non presentavano sfaccettature, l'opposto dei personaggi a tutto tondo. La commedia dell'arte era un prodotto tipicamente italiano ed era accusato dagli illuministi di possedere degli elementi tipici del baracco.Nel 1690 a Roma fu fondata l'Accademia dell'Arcadia, una regione pastorale della Grecia, che non era prospera e non adatta all'agricoltura. Nella poesia divenne però una terra mitologica dove i pastori non conducevano una vita di stenti, ma vivevano pacificamente suonando lo zufolo e la zampogna. L'Accademia prende il nome dalla versione idealizzata infatti prevedeva che gli arcadi si rifugiassero nel mondo della Grecia classica. Questa accademia, di cui Goldoni fu uno degli artisti, fu molto criticata perché gli iscritti sembravano vivere disinteressandosi dei problemi dell'epoca. L'Arcadia era però un ritorno all'ordine, alla simmetria del mondo classico; era infatti nata in contrapposizione alla deformazione e all'esagerazione del baracco.Come già detto la commedia dell'arte aveva ancora elementi del baracco: non era ordinata, era scomposta. I personaggi erano dei tipi, che gli autori rappresentavano per mezzo di maschere che coprivano le loro espressioni. Goldoni partì da questo, ereditò il canovaccio: una trama di massima della storia che implicava il fatto gli attori dovessero improvvisare delle scene. Il canovaccio era però sempre molto ripetitivo, portando scene fisse e stereotipate, che quindi lasciavano poco spazio agli attori di esprimersi liberamente. Era spesso volgare e non presentava alcun tipo di intreccio, era semplicemente una successione di scene. Dato che non c'era un copione l'autore non aveva importanza, ma era l'attore che faceva la differenza. Goldoni da origine a una rivoluzione perché progressivamente sposta l'attenzione dall'attore all'autore. In Momolo cortesan scrive solamente il copione del protagonista. Questo risale al 1738, invece nel 1743 realizzò la prima commedia con un copione scritto per intero: La donna di Garbo.