Goldoni, Carlo - Pensiero

Goldoni - Pensiero

Goldoni è stato il maggiore autore del teatrale italiano del 1700 e incarnò gli ideali dell'illuminismo: il suo illuminismo non era radicale, condivideva infatti l'idea che il buon senso e la ragione debbano prevalere sulla superstizione e l'ignoranza; questo aspetto lo si può individuare in molte sue commedie. Si può individuare anche il tentativo di riconciliare: ne sono un esempio i Rusteghi dove i padri, alla fine della storia, comprendono le esigenze dei figli.Questo aspetto lo si vede anche nella Locandiera, dove Mirandolina mette in competizione gli spasimanti, i clienti della sua locanda: erano tutti innamorati di lei tranne un cavaliere che era misogino, che al termine della storia sarà quello più innamorato di Mirandolina che ha preso come una sfida il farlo innamorare. Alla fine vi è una ricomposizione dei dissidi.Condivide anche l'idea di cosmopolitismo, viaggia molto e ritiene che l'uomo sia cittadino del mondo. Critica la nobiltà e l'aristocrazia. Lo si evince nella Trilogia della villeggiatura, dove prende di mira il vacuo, lo sfarzo dei nobili, il dispendio di denari per costruire la villeggiatura. Sebbene non avessero i soldi per permettersela, i nobili fanno di tutto per trovarla per apparire ricchi. Questa critica non è un accusa, non desidera un capovolgimento sociale. La si può vedere anche in Mirandolina dove sposa Fabrizio, il cameriere, mantenendendo l'assetto sociale sebbene avesse pretendenti molto ricchi.