Goldoni, Carlo - Commedia dell’arte

Carlo Goldoni - La commedia dell’arte

La commedia dell’arte presentava molti elementi negativi e si era volgarizzata sia nella gestualità sia nell’espressione umana; gli attori non imparavano le sceneggiature a memoria e si basavano sull’improvvisazione: tutti questi elementi contribuivano a rendere scadente il teatro. Durante il settecento con l’ arcadia e in particolar modo con Carlo Goldoni si ebbe una riforma del teatro. Goldoni non studiò teatro: per lui il teatro è il mondo (teatro e mondo). Secondo Goldoni il teatro doveva avere u fine pedagogico ed educativo: doveva servire a lasciare un messaggio e un insegnamento. Egli dice infatti che i libri su cui ha studiato sono il teatro e il mondo: il teatro è come mettere in scena la vita. Il teatro non deve essere qualcosa di astratto ma deve avere una sua base nella vita. La commedia deve dunque essere verosimile perché deve riflettere in modo reale gli aspetti della vita.Goldoni crede che non siano più utilizzabili le maschere adoperate precedentemente nelle forme teatrali. Le commedie Goldoniane sono contemporaneamente di carattere e di ambiente . Tale definizione viene determinata dalla proporzione con la quale vengono presentati nelle opere tali aspetti: quello caratteriale e quello ambientale. La commedia dell’arte non può essere considerata in negativo e quella Goldoniana in positivo: sono due tipi diversi di teatro.Le parti recitate non venivano più improvvisate dagli attori ma venivano scritte precedentemente: si scriveva la parte del protagonista e per aiutare l’attore ad imparare la sua parte, Goldoni gli “cuciva” la parte addosso (se ad esempio l’attore era timido Goldoni faceva in modo che non immedesimasse un personaggio che era più sfrontato). Così, partendo dalla stesura del copione del protagonista, Goldoni procedeva scrivendo le parti di tutti gli altri personaggi.Nella Firenze seicentesca Goldoni era ostacolato dalla struttura politica della società: vi era l’oligarchia e dunque era difficile affermare questa nuova forma teatrale artistica.