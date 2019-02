Frugoni, Carlo Innocenzo - In un convito

Frugoni, In un convito

Introduzione

Nelle storie della letteratura Carlo Innocenzo Frugoni come il poeta delle composizioni eroiche e magniloquenti o delle declamazioni solenni. Invece la parete più viva della sua opera è data dalle liriche amorose, delle poesie galanti e delle piccole odi conviviali, come questa che nella sostanza è un brindisi.La piccola ode si compone di due strofe di quattro versi settenari ciascuna seguite da due strofe composte da quadro versi quinari. È un esempio di lirica galante tipica del periodo arcaico. Quattro sono gli elementi che la caratterizzano: la pulizia e la chiarezza dello stile, l’a galanteria tipica dell’ Arcadia per il travestimento appena accentuato dei personaggi femminili, l’evocazione di una società nobiliare, ormai di tipo epicureo , sulla strada della propria fineQuesto rubino zampillante liquido e color vermiglio [il poeta si riferisce al vino spumeggiante] prima che fosse vino fu un raggio del Sole;

un raggio che dentro un grappolo, attraverso le nervature della vite fu preso come in una rete per non uscirne più [il poeta trasforma un fenomeno biologico in una specie di cattura amorosa. Deve essere notata anche la precisione scientifica caratteristica dei naturalisti del secolo]

Beviamolo alla salute di queste Pastorelle arcadi [ si riferisce alla damine eleganti, presenti al brindisi nel pieno di una piccola festa nobiliare; e l’antica e troppo austera virtù, nemica del piacere, se ne vada lontana [ La società del Settecento era piuttosto gaudente e l’essere troppo virtuosi come un tempo, agli occhi delle dame sembrava una barbarie dei tempi passati. Molte volte i poeti dell’Arcadia celebrano l’elogio della libertà e infedeltà amorosa e la vanità di un mondo caratterizzato dalla presenza dei cicisbei e degli abatini galanti]

Beviamo e approfittiamo delle presente ore piene di felicità: presto il piacere si perderà; la giovane età fugge e non ritorna più. [ Questo è l’antichissimo motivo della caducità della vita, con le sue venature malinconiche, ma rivisto in chiave più moderna]