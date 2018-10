Goldoni, Carlo - Illuminismo e Arcadia

Goldoni - Illuminismo e Arcadia

• Carlo Goldoni è una delle personalità più influenti e rappresentative dell'illuminismo italiano• Non è un estremista come io impegnato civilmente comee opera prevalentemente a Venezia• l'Illuminismo si manifesta nella sua produzione tramite un forte senso della, un rifiuto del trascendente e l'idea di filosofia come pratica• Il suo ideale di uomo è leale, onesto, attivo ispirato da ragione e natura• I nobili si macchiano di superbia e ozio parassitario• Promuove l'uguaglianza civile convivenza tra i vari ceti e si ispira al modello di Inghilterra e Olanda in cui i borghesi sono partecipi alla vita politica e la civiltà è laboriosa e pacifista• Goldoni è molto critico versoe incarna il concetto di ottimismo proprio dell'illuminismo• L'ottimismo di Goldoni si basa sulla convinzione che tutte le classi sociali possono convivere civilmente• Il giudizio degli intellettuali illuministi contemporanei su di lui è molto favorevole, in particolarericonosceva il lui è un compagno• Oltre agli influssi culturali provenienti dall'illuminismo francese è fondamentale per la formazione del suo pensiero l'accademia dell'Arcadia, un’accademia letteraria fondata a Roma dache si diffonde in Italia durante tutto il Settecento in contrapposizione al barocco