Alfieri, Vittorio – La tragedia “Il Saul”, “Le Rime”, “Il teatro” e “La Vita”

Alfieri – La tragedia “Il Saul”, “Le Rime”, “Il teatro” e “La Vita”

La tragedia: “Il Saul”

Le Rime

Il teatro

La Vita

Vita

I capolavori tragici disonoAl 1782 appartiene il. La fonte è il “” della, la vicenda si svolge durante la guerra fra Ebrei e Filistei.si mostra sicuro della vittoria, ma un’angoscia prossima alla follia lo tormenta: infatti ha esiliato David, il cui aiuto sarebbe stato decisivo, poiché era invidioso della sua fama; David arriva al campo, manifestando l’eroica intenzione di morire per il suo re pur di mostragli la propria innocenza e fedeltà. Allora, dapprimasi affida a David con affetto, poi torna a sospettarlo infido. I sacerdoti gli rivelano che Dio ha designato il giovane ero come futuro re d’Israele;li fece uccidere e minaccia di morte David, che deve fuggire e riaffida il comando al suo generale Abner.è un personaggio intensamente problematico: da una parte, pur vecchio, egli vuole essere grande e incastrato, imponendo a tutti la sua forza di re e di eroe titanico; dall’altra parte è agitato dai rimorsi e dal bisogno di essere rassicurato. Questa ambivalenza si esprime nei suoi rapporti con David, a volte amato, altre volte odiato; egli è quasi un figlio ideale, ed è anche colui che offusca la sua fama.L’attenzione è tutta concentrata sulla personalità del protagonista.L’intera produzione delle “” vide la luce in un’edizione postuma del 1804; dai testi emerge la figura di uncombattivo e risentito.Il periodo creativo diin campo tragico va dal 1775 al 1778. Il modello adottato dall’autore è quello classico della tradizione aristotelica. I temi sono quelli dell’opposizione fra tirannia e libertà individuale e del dissidio interiore. Lo stile e la metrica cooperano all’innalzamento della materia; il lessico è elevato e la sintassi è ardua. I capolavori teatrali disono il Saul ( 1782 ) e la Mirra ( 1786 ).La prima stesura dellarisale al 1790, l’edizione definitiva uscì nel 1806. Il testo si divide in due parti: lacontiene un’introduzione e quattro segmenti corrispondenti a quattro diverse “epoche” della vita di: “”, “”, “” e “”; laè la continuazione della quarta epoca e giunge fino al maggio del 1803. La struttura narrativa ideologica dell’opera ruota attorno al motivo centrale della scoperta della vocazione letteraria. Il vero tema dellaè la rievocazione delle tappe che gli hanno permesso di diventare scrittore.