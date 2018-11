Studenti finalisti a Boston? Da favola a lieto fine a "fake news"

Gli studenti dell’istituto tecnico industriale ‘Augusto Righi’ di Napoli avevano nei giorni scorsi emozionato tutti: dai privati alle istituzioni, in tanti si erano appassionati alla vicenda tanto da proporsi di pagare il tanto agognato viaggio a Boston, dove i tre avrebbero dovuto disputare la finale di ‘Zero Robotics’, gara internazionale organizzata dal MIT e dalla Nasa. Peccato però che la favola moderna a lieto fine, perché è quello che sembrava, si è ben presto dimostrata una sorta di fake news, come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera e dai diversi organi di stampa.

La bufala della finale

La replica dell’istituto Righi

La reazione del Miur

Dopo aver notato il polverone che la vicenda dei tre ragazzi del 'Righi' aveva alzato,Il primo punto ha riguardato proprio la questione finale: non solobisognerà infatti aspettare metà gennaio, main Spagna. “Il torneo di quest’anno – si legge in una nota - è ancora alle fasi iniziali e la classifica viene aggiornata in tempo reale seguendo i risultati dei successivi step della gara, fino alle fasi finali”. C’è sì la possibilità didove si svolge la parte conclusiva della competizione per le squadre americane, macome invece era sembrato.Vista l’attenzione mediatica che sta avendo, ancheDall’Istituto hanno infattima che si aspettavano, come accaduto già in passato, di poter partecipare e di poterlo fare dalla sede del MIT di Boston. Insomma, ci sarebbe statoo almeno è così che si potrebbe spiegare la cosa senza puntare il dito contro qualcuno!per questo motivo ha deciso di avviareanche perché nei giorni scorsi le offerte per pagare il viaggio a Boston ai tre studenti non erano certo mancate. Non solo le istituzioni, i tre erano stati ricevuti dalla Presidente del Senato, ma la Politica, il Movimento 5 Stelle in primis, e numerosi privati come l’azienda Brembo:ai tre ragazzi. A quanto pNon resta che fare comunque un