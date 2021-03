10. Blocca telefono

A volte per poter studiare al meglio è necessario avere degli. Ecco dunque che noi di Skuola.net ti proponiamoindispensabili per poter studiare al meglio: scopriamo insieme quali sono.Una comodati aiuta aInfatti ti basterà inserirlo all’interno dell’involucro e bloccarlo per il tempo che ritieni necessario per studiare, prima della fine del timer non potrai riavere con te il tuo telefono, così da. Utile ed efficace per chi ha una vera e propria dipendenza da socialPer poter essere concentrati e attivi è sempre bene esseree bere la quantità giusta di acqua al giorno: proprio per questo scopo nasce questa, che potrai trovare su qualsiasi sito di e-commerce, dove sul suo esterno sono fissate dellein modo da assumere gradualmente, ma costantemente il giusto quantitativo di acqua al giorno.C’è chi preferisce studiare inma non sempre è nelle condizioni di farlo. Per tutti questi studenti consigliamo dei pratici, in modo da poter simulare pace e silenzio in qualsiasi ora del giorno e in qualsiasi situazione, così da studiare indisturbati.Essere nellamentre si studia, che sia sui libri o, soprattutto al pc,Ecco perché può essere utile a tutti gli studentiche possa portare, così da non sforzare la schiena e a favorire una migliore postura.Comodissimo per prendere appunti ovunque tu sia, il taccuino in questione può trasformareda scaricare e ritrovare su Google docs, Dropbox, iCloud, Evernote ed e-mail utilizzando. Inoltre, una volta acquisiti gli appunti, potrai pulirlo e tornerà come nuovo per poter essere utilizzato nuovamente.Ogni camera di uno studente universitario dovrebbe avere al suo interno un mappamondo, anche se i classici mappamondi sono ormai fuori moda; allora perché non impreziosireLa tecnologia avanzata usata in questo genere di creazione è direndendola una presentazione unica sulla scrivania, con tanto di luce LED che cambia colore.Passiamo poi a qualcosa di più analogico ma di altrettanto utile, un organizzatore da scrivania, che potrà facilmente trovare spazio accanto al pc per riporre oggetti comee tutto ciò di cui hai bisogno durante le lezioni o le sessioni di studio.Ogni universitario dovrebbe avere in camera sua un buonda adoperare per scaricare un po’ di tensione, quindi via libera ao ae poi posizionare fieramente sulla scrivania.La lente di ingrandimento in stile investigatore è ormai antiquata, ma non per questo non c’è più bisogno di un gadget per ingrandire sulla scrivania di uno studente. Ed ecco quindi un altro: una lente di ingrandimento per lo schermo del telefono. In questo modo potrai vedere meglio gli appunti che altri compagni ti hanno appena passato, o ricontrollare un libro che avevi fotografato da telefono: davvero utile.E, a proposito di lente d’ingrandimento per telefono, è indubbio che anche gli smartphone siano molto utili a volte nella vita degli studenti, e che non servano solo per connettersi ai social, proprio per questo, l’ultimo gadget della lista è un’asta rigida per il telefono in modo daavendo però le mani libere per prendere appunti o per trascrivere qualcosa senza che il telefono caschi.