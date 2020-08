Scuola, tre milioni di euro per gli studenti: kit e corredi scolastici

Tre milioni per gli studenti

Il riparto dei fondi

Libri gratis, il numero di studenti beneficiari per regione

Già altre misure previste

Azzolina: "Adesso siamo pronti"

Ila fianco degli studenti delle aree più disagiate. La ministra dell'Istruzione,, ha firmato il decreto per il riparto di oltreda destinare alle scuole di tutta Italia.Kit e corredi didattici standard e innovativi, strumenti per la didattica digitale integrata, quaderni, astucci, diari.Sono tutti materiali - precisa il Ministero in una nota - che potranno essere acquistati dalle scuole con i fondi stanziati dal, da utilizzare per venire incontro alle necessità delle studentesse e degli studenti meno abbienti delle scuole del primo e del secondo ciclo e dei Cpia, i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti.Le risorse sono così stabilite:a favore delle scuole di primo ciclo e per gli istituti omnicomprensivi.per le scuole di secondo grado., invece, a favore dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti. Il contributo, consistente inper ciascuna istituzione scolastica, viene assegnato alle istituzioni scolastiche ed educative statali in un’unica soluzione ed è soggetto a monitoraggio e rendicontazione secondo le modalità che saranno definite dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale.Abruzzo: 7.554Basilicata: 5.239Campania: 74.434Calabria: 17.370Emilia Romagna: 21.429Friuli Venezia Giulia: 5.306Lazio: 28.906Liguria: 6.718Lombardia: 51.076Marche: 11.305Molise: 2.096Piemonte: 26.088Puglia: 45.920Sardegna: 10.707Sicilia: 61.184Toscana: 21.998Umbria: 5.896Veneto: 21.823Totali: 425.049La misura va ad aggiungersi allea inizio luglio dal Ministero per garantire il diritto allo studio di studentesse e studenti delle secondarie di I e II grado in condizioni di svantaggio. Fondi con cui le scuole stanno acquistando libri di testo scolastici digitali e/o cartacei, dizionari, dispositivi digitali, materiali didattici per ragazzi con B.Le richieste pervenute dagli Istituti rispetto al budget totale consentiranno di dare libri gratis e dispositivi digitali a oltre 425 mila alunne e alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado.Sulla didattica a distanza, la ministra Azzolina ha affermato, durante il suo intervento al Giffoni Film Festival: "Non eravamo pronti, non avevamo device disponibili per tutti, ma abbiamo fatto squadra, abbiamo gemellato le scuole più innovative con quelle che erano più indietro. Questi mesi ci hanno permesso di acquisire esperienza. Ora abbiamo dei riferimenti fissi dati dai documenti che intanto abbiamo scritto. Abbiamo, infatti, redatto le linee guida. E oggi possiamo dire che il quadro a livello nazionale su questo fronte è più omogeneo”.