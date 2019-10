Edilizia scolastica, dal Miur più di 65 milioni di euro per la sicurezza degli studenti

Prima la verifica poi gli interventi

Fioramonti: “Il diritto allo studio riguarda anche strutture e ambienti”

I fondi saranno gestiti da Comuni e Province

La viceministra Ascani: “Intervenire prima che sia troppo tardi”

Un. Dopo la recente denuncia di Cittadinanzattiva, che nel suo annuale Osservatorio civico sull’edilizia scolastica segnalava comenegli istituti avessero seguito la media di(70 episodi, con 17 feriti), il ministero dell’Istruzione corre immediatamente ai ripari. In partenzache potrà contare su uno stanziamento di 65,9 milioni di euro. Fondi da assegnare agli enti locali proprietari di immobili pubblici – censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica - adibiti a ospitare quotidianamente bambini e ragazzi, per la verifica della solidità delle strutture.Il bando di finanziamento, pubblicato sul sito del Miur, sarà suddiviso in due tronconi, ognuno dedicato a un filone d’interventi. Il più consistente,complessivi, avrà lo scopo di, anche attraverso il ricorso a indagini diagnostiche,; con l’attenzione rivolta soprattutto a solai e controsoffitti. A cui si aggiungono i, da distribuire successivamente, per gli eventualidelle strutture considerate pericolanti dopo le verifiche. In particolare, il 70% delle risorse sarà riservato a Comuni e/o unioni di Comuni mentre la restante parte sarà ad appannaggio di Province e Città Metropolitane.“La sicurezza nelle scuole è una delle parole d’ordine, la prima, cui ispiro la mia azione - ha dichiarato il- è una priorità assoluta per garantire l’effettività del diritto allo studio e per innalzare la qualità della didattica, che non può prescindere dalle strutture e dagli ambienti di apprendimento. Da subito, sull’edilizia scolastica ho chiesto la costituzione di una task-force per supportare gli enti locali, anche nel coordinamento di appalti, gare e ricostruzione degli edifici scolastici”.Gli Enti Locali potranno presentare la propria candidatura entro le ore 15 del 29 novembre 2019 e le domande saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri: vetustà degli immobili, con, popolazione scolastica coinvolta, tipologia costruttiva dei solai, assenza di finanziamento negli ultimi cinque anni per interventi strutturali o per indagini diagnostiche, eventuale quota di cofinanziamento.“Questo Piano straordinario – sottolinea- servirà a conoscere in maniera puntuale lo stato in cui versano i nostri edifici e a mettere a disposizione risorse necessarie per intervenire su ciò che non va. Prima che sia troppo tardi. Non è ammissibile che uno studente non si senta al sicuro in classe. Non è accettabile che le famiglie che affidano i propri figli a un’istituzione scolastica si debbano preoccupare per la loro incolumità”.