Totoministri: Azzolina, Boschi, Ascani o un nome a sorpresa. Nelle mani di chi andrà la scuola?

Azzolina, Ascani e Boschi: questi i nomi per il Ministero dell’Istruzione

Lucia Azzolina: chi è la ministra dell’Istruzione uscente?

Anna Ascani: la viceministra dell’Istruzione

Maria Elena Boschi: l’identikit della deputata di Italia Viva

Con laattuale, il futuro degli attuali Ministri è assai incerto. Anche nel caso di uninfatti, non è detto che i titolari dei dicasteri saranno riconfermati. Diverse, al momento, le. C'è chi scommette sull'uscita di scena della ministra Azzolina, che verrebbe quindi sostituita.E chi, al contrario, prevede un cambio della guardia a Viale Trastevere. Qualora andasse a finire coì, i nomi attualmente in cima alla lista sembrano essere quelli dell'attualerappresentante del Partito Democratico, e di, di Italia Viva. Per scoprire chi sarà il futuronon resta che attendere la risoluzione della crisi di Governo, nel frattempo conosciamo meglio i tre nomi più accreditati.Leggi anche:La ministra AzzolinaInfatti il suo nome potrebbeda una nuova possibile maggioranza, soprattutto se dovesse tornare a far parte dellaQuindi, nel caso in cui non si dovesse riconfermare Lucia Azzolina alla guida del dicastero di Viale Trastevere,Una delle favorite, come detto, è Anna Ascani,. Con Ascani si potrebbe ripetere, quindi, ciò che accadde con Fioramonti quando si dimise:. Se, invece, Italia Viva dovesse tornare al governo. Ovviamente è possibile che: infatti le trattative sono tutt’altro che concluse. Ma scopriamo qualcosa su di loro.Andiamo ora nel merito del totonomi iniziando proprio dalla ministra uscente: Lucia Azzolina., successivamente ha conseguito anche la magistrale in storia della filosofia per poi(SSIS) per l'abilitazione all'insegnamento della storia e della filosofia., in Liguria, e ha successivamente conseguito anche. Si è iscritta poi, dove si è laureata nel dicembre del 2013, continuando parallelamente anche a insegnare nelle scuole superiori. Dopo la laurea in Giurisprudenza. Nel gennaio 2014 ha avutoe da lì ha iniziato. Ha poi rassegnato le dimissioni dal sindacato. Il suo impegno politico, tuttavia, non si è spento dopo l’esperienza sindacale,. Alle elezioni politiche del 2018, non venendo inizialmente eletta. Ma il 20 marzo 2018 la Corte suprema di cassazione, visto il numero di candidati pentastellati in Campania e Sicilia, inferiore rispetto ai seggi assegnati,. Il suo ingresso al Ministero dell’Istruzione è poi avvenutonel governo Conte II,Parliamo ora di Anna Ascani,. Il suo ingresso in politica avviene fin da giovanissima: quando aveva appena 18 anni fu infatti candidata al Consiglio Comunale di Città di Castello, con la lista civica "Centro Democratico", che che ottenne il 5% dei consensi. Successivamente, nel 2009, è stata eletta nell'Assemblea Regionale del PD e, nei primi mesi del 2010, entra a far parteDal 5 febbraio 2011L’anno successivo, alle primarie del Partito Democratico del 2012,, risultando poi eletta. Facendo un passo in avanti,e, l’anno dopo, alle elezioni politiche del 2018per il Partito Democratico, venendo eletta deputata. L’anno successivo,. Entra nello stesso anno a far parte del Ministero dell’Istruzione,; il 10 gennaio 2020 viene nominata anche sottosegretario di Stato per l'Istruzione.Infine andiamo a scoprire qualcosa in più su Maria Elena Boschi,. Si è laureata con votazionee ha poi. Ha esercitato la professione di avvocato civilista, specializzata in diritto societario e dell'impresa, diritto delle società quotate e diritto bancario; ha fatto parte della commissione esaminatrice di diritto civile della Scuola di specializzazione per le professioni legali di Firenze ed è stata stata membro del consiglio d'amministrazione di Publiacqua, società partecipata incaricata della gestione idrica per tutta la provincia di Firenze. Fino all'inizio della suaEsordisce nel 2008,, dove è portavoce dei comitati a sostegno della candidatura a sindaco di Michele Ventura,. Dopo la vittoria di Renzi alle primarie, tra i due nasce un sodalizio politico sempre più solido. EdCarica a cui si aggiungono, il 10 maggio 2016,. Successivamente, il 12 dicembre 2016Alle elezioni successive del 4 marzo 2018 viene eletta nelle file del PD al collegio maggioritario di Bolzano, resta in carica come sottosegretaria per il disbrigo degli affari correnti fino al 1º giugno 2018. Quindi,, partito centrista fondato da Renzi, di cui diventa capogruppo alla Camera dei deputati. E proprio in quantosempre che Italia Viva torni all’interno della maggioranza.