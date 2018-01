Studentessa in coma etilico: alcol a scuola, non è un caso isolato

Si è sentita male in pieno giorno e si è accasciata davanti ai propri amici. La causa dello svenimento? L’abuso di alcol. Dopo l’iniziale allarme e il ricovero in codice rosso in ospedale le sue condizioni, ora, sembrano migliorare. Ma la paura è stata tanta. Una notizia come molte, di cui le cronache sono piene. Ma se aggiungiamo altri due particolari la vicenda accaduta ieri assume tutto un altro aspetto: il primo è che la ragazza in questione ha solo 15 anni; il secondo è che, mentre perdeva conoscenza, si trovava dentro scuola, durante l’orario di lezione. Al Liceo Russell di Roma - dove è avvenuto l’episodio – non era però una giornata come tante. Era, infatti, in corso la cosiddetta settimana di ‘didattica alternativa’, quella in cui gli studenti sono autorizzati dagli istituti a svolgere corsi di recupero e lezioni gestite direttamente dagli alunni (d’accordo con i professori). Un’occasione che però, a quanto sembra, ha trasformato una normale mattinata di cogestione in una tragedia, per fortuna solo sfiorata.

Cogestione subito interrotta. La preside chiama gli ispettori

Alcol e droga protagonisti delle occupazioni. Anche le autogestioni sono a rischio?

Troppo spesso si perde il controllo della situazione

