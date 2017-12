Autogestioni e occupazioni: il bollettino del 2017

L’autunno è, per tradizione, la stagione più ‘calda’ per le scuole italiane. È il periodo delle proteste e delle manifestazioni. Ma è soprattutto il momento in cui vanno in scena autogestioni e occupazioni. Per questo, con la fine dell’anno, si può stilare un primo bilancio di che aria tira nei nostri istituti. I due fenomeni, rispetto a dodici mesi fa, registrano un lieve calo. Perché, stando a quanto raccontano i 10mila studenti intervistati da Skuola.net, in meno di 1 caso su 5 (18%) è stata organizzata qualche forma di protesta a scuola. Ma cosa è successo durante queste agitazioni? In più della metà di questi episodi (54%), si è trattato di autogestione o cogestione. Mentre le occupazioni si sono fermate a un terzo dei casi - 31% - e quasi la metà non ha neanche partecipato. Il 15%, invece, ha assistito a proteste di altro genere.

Quando l’occupazione si trasforma in un rave party

Furti e devastazioni: ecco il lato oscuro delle occupazioni

Non sempre l’occupazione è un successo

L’autogestione convince di più, ma non abbastanza

Reazione più morbida dei prof con chi fa autogestione

Perché non si partecipa alle proteste

Ma quest’anno le occupazioni scolastiche sono finite sulle prime pagine dei giornali.(con ingresso a pagamento, spaccio di stupefacenti e devastazioni). Situazioni estreme e isolate? Proprio no. Perché questo è uno scenario che si ripete in molte altre scuole. Il 60% dei ragazzi che hanno partecipato all’occupazione, riferisce che. E praticamente 1 su 2 (48%) sostiene che siano. Il 57% degli intervistati dice che, durante l’occupazione, sono state poi: nel 38% dei casi solo per gli studenti della scuola, nel 19% aperti anche agli esterni;Ma non finisce qui:(37% lievi, 11% gravi). Un quadro reso ancora più inquietante dal fatto che circa 9 studenti su 10 – 87% - sappiano che l’occupazione sia, già di per sé, illegale. E allora sembra quasi marginale che il 16% abbiaAl di là di questi estremi, però, ci sono da valutare anche i contenuti dell’occupazione: la didattica alternativa. E, su questo punto, i ragazzi sono divisi:, il 24% si sarebbe aspettato più partecipazione ai corsi autogestiti,. Forse perché l’atteggiamento dei professori ha un po’ spento l’entusiasmo: il 41% pare abbia subito minacce di ‘ritorsioni scolastiche’ da parte dei docenti. Insegnanti che, solo nel 16% dei casi, si sono mostrati solidali (il restante 43% si è mantenuto neutro).Anche, però, non è andata come ci si aspettava., ma di poco:, infatti,; il 34%, invece, lamenta una scarsa adesione; per il 16% è stata mal organizzata; per il 5% un fallimento totale.L’unico dato che separa notevolmente i due mondi è la reazione dei prof:, ma la stessa quota (21%) ha appoggiato l’iniziativa; la maggior parte (58%) non ha detto nulla., il 17% per discutere dei punti critici dell’alternanza scuola lavoro, il 15% per opporsi alla ‘Buona Scuola’.E chi non ha partecipato all’autogestione né occupato? Nel primo caso è stato(35%), seguita dalla(19%) e dal(18). Nel secondo, invece, il 30% non partecipato semplicemente perché; il 23%, invece,