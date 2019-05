Scuole chiuse per le elezioni a maggio: quando e dove

Si prevede un weekend lungo per gli studenti le cui scuole saranno trasformate in seggio elettorale verso la fine di maggio. Il 26 maggio, infatti, gli italiani, e in generale tutti i cittadini dell'Unione Europea sono chiamati alle urne. Gli elettori si esprimeranno in merito al rinnovo dei deputati che rappresentano i paesi membri dell'Unione Europea all'interno dell'Europarlamento di Bruxelles.

Nella stessa data inoltre, in molti comuni italiani, si terranno anche le elezioni amministrative. Elemento che allungherà i giorni di vacanza per gli studenti delle scuole-seggio, e ad aggiungere giorni di vacanza arriverà in aiuto degli studenti anche l'eventuale ballottaggio, che si terrà il 9 giugno. A queste si aggiungono le elezioni suppletive nei collegi uninominali della XXVIII Circoscrizione in Trentino-Alto Adige.



Scuole chiuse per le elezioni di maggio 2019: tutte le date

Per conoscere tutti idel 26 maggio controlla l'elenco completo stilato dal ministero:Il 26 maggio quindi urne aperte in tutta Italia, a partire dalle ore 7 fino alle ore 23. Gli scrutini dei voti riguardantie quelli dellecominceranno. Mentre il conteggio dei voti dellesi terrà a partire dalle ore 14 delIn occasione delle elezioni, le scuole che sono seggio elettorale, rimarranno dunque chiuse dal pomeriggio. Nei comuni in cui si svolgono anche le, la chiusura si allunga di un giorno: