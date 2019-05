Elezioni Europee 2019: fuori sede? Sconti sul viaggio per tornare a votare

Mancano poche settimane al voto per le Elezioni Europee 2019, prevista per domenica 26 Maggio. Moltissimi italiani che lavorano o studiano in città differenti dal proprio comune di residenza si muoveranno per poter apporre il segno 'x' sulla lista preferita. Per questo motivo, diverse società come Trenitalia e Alitalia hanno deciso di garantire sconti speciali a chi si sposterà per votare. Scopriamo nel dettaglio quali sono.

Europee 2019: sconti previsti per chi viaggia in aereo

offre uno sconto speciale per chi viaggia verso il proprio comune d’origine, quindi save the date:per i viaggi d’andata e dalper quelli di ritorno. Chi deciderà di usufruirne dovrà tuttavia esibire, durante il Check-in, o lao unaall'andata, mentre per quanto riguarda il ritorno non si potrà mostrare la dichiarazione, bisognerà

Sconti per chi viaggia in treno per votare

Come scritto in precedenza, anchesi metterà in gioco per facilitare gli spostamenti degli elettori fuori sede, prevedendo offerte pernel periodo delle elezioni Europee. In particolare gli sconti potranno essere utilizzati per viaggi a partire dalper quanto riguarda quello di andata e per quello di ritorno entro il. Come per Alitalia, i viaggiatori potranno esibire una dichiarazione sostitutiva all'andata mentre al ritorno dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del fatto che si è effettivamente usufruito del viaggio per votare. Sono previsti il

Elezioni europee 2019, sconti anche per chi viaggia in automobile

Per glile autostrade di tutto il Paese prevedranno il. Per quanto riguarda il dimostrare che ci si sta spostando per votare, valgono le indicazioni sopra elencate; quindi bisognerà anche in questo caso dimostrare che il motivo del viaggio è l'effettiva partecipazione alle votazioni. L’offerta sarà valida dalle 22 delprecedente al voto e terminerà alle 22 delsuccessivo a

Sconti per chi viaggia in nave per votare

Infine concludiamo la lista dei mezzi di trasporto impegnati a facilitare le votazioni per le elezioni Europee con i mezzi navali. Infatti ancheriservano offerte per chi viaggia verso il proprio comune di residenza. Ci saranno due tariffe: quellae quella. Le offerte saranno utilizzabili sia per la prima che per la seconda classe e avranno validità per circa