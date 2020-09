Coronavirus tra studenti e personale di una scuola di Roma: rimandata la riapertura

Al Saint George’s prosegue la didattica a distanza

Nonostante le incertezze iniziali, è ormai certo che ille scuole di molte Regioni italiane dovranno assicurare una ripartenza sicura del nuovo anno scolastico e gli istituti sono al lavoro per organizzare gli spazi secondo le direttive del CTS. Mentre tutte le scuole della capitale in questi giorni sono al lavoro per la ripartenza, l', prestigioso, è stato invece costretto a rimandare la riapertura.Guarda anche:Nonostante anche la Saint George’s, nei mesi scorsi si era dotata di termoscanner, percorsi di entrata e uscita diversificati e di tutte le altre misure di sicurezza comunemente in uso, il dirigente scolastico David Tongue, a causa di, ha ritenuto prudenteSi tratta di una scelta comprensibile che tuttavia non ritarderà l’inizio delle lezioni, fissato per oggi 1 settembre, attraverso la possibilità di ricorrere allaI quasi 900 iscritti al college dovranno quindi attendere ancora qualche settimana prima di ritornare in aula e, nel frattempo, il preside ha sollecitato tutta la comunità scolastica a sottoporsi a test sierologici preventivi.