Quando si rientra a scuola dopo Pasqua 2021?

Le vacanze di Pasqua 2021 sono oramai alle porte,Ebbene andiamo a scoprire in quali regioni e con quali regole si potrà tornare a scuola dopo la fine delle vacanze di Pasqua 2021.Come riportato nel documento ufficiale del Ministero dell’Istruzione riguardante iin tutte le regioni d’Italia le lezioni per le vacanze di Pasqua saranno sospeseQuindi. Ma sarà così in tutta Italia?Come riportato da Repubblica.it , il nuovo Decreto legge che sarà, riporterà in classe,. Mentre, e, inoltre, con l’introduzione della didattica mista,, potranno tornare a scuola anche. A sostegno di questa linea è intervenuto il presidente delche ha assicurato: "Apriremo le superiori dopo Pasqua". Dello stesso avviso anche, che commenta: "Sappiamo che la scuola dovrà ancora convivere con il Covid, ma l'importante è garantire la presenza degli alunni. Per questo siamo contenti del fatto che nelle zone rosse ora il governo abbia scelto di fermare le altre attività e far aprire le scuole". Tuttavia si levano anche, come quella di, direttore di Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, che dice: "Non sono affatto favorevole all'ipotesi della riapertura dopo Pasqua e non può passare l'idea che la scuola sia un ambito sicuro e controllato, in un momento in cui le varianti peggiorano la situazione e la trasmissibilità del virus proprio a scuola. I bambini, quelli più piccoli, non sono garantiti dalle mascherine perché se le indossano non è detto che lo facciano correttamente, diversamente dai più grandi. L'unica alternativa è fare test a tappeto".