Rientro a scuola, ipotesi tamponi per studenti da ripetere ogni settimana

Tamponi per studenti ogni settimana per il rientro in classe

Come si tornerà a scuola: le parole del Ministro Bianchi

Prima di Pasqua è ormai sicuro che il ritorno in classe sarà molto improbabile, quindi si sta iniziando a delineare un piano di rientro a scuola a partire dai giorni. Infatti il Ministero dell’Istruzione starebbe pensandoper assicurare sicurezza all’interno delle classi.Il Ministro Patrizio Bianchi, insieme al consigliere Agostino Miozzo, in vista della riapertura delle scuole, sembra stiano organizzando. Quindi si sta pensando per il primo giorno di scuola, bambini di nidi e scuola dell’infanzia compresi,. Test che, come riporta Open , dovrà essere, e, in caso di, si dovrà poi procedere con. Ovviamente, di pari passo con il monitoraggio delle scuole dovrà proseguire. “La campagna vaccinale sta andando avanti molto bene, contiamo di raggiungere la stragrande maggioranza del corpo docente e non docente subito dopo Pasqua“, ha dunque affermato, come riportato da Orizzonte Scuola . “Abbiamo dato un’accelerazione importante alla campagna, su base nazionale siamo riusciti a vaccinare più della metà del personale scolastico” ha confermato anche il ministro, come riportato da Open . Al momento, i docenti e il personale scolastico immunizzato, che hanno quindi ricevutosono circasu un totale di 1 milione e 200 mila persone.Inoltre, lo stesso ministro dell’Istruzione, ieri al, ribadendo l’impegno del Governo alla riapertura delle scuole, ha anche affermato: “Riprendere le attività didattiche in presenza rappresenta un obiettivo prioritario che il Governo condivide pienamente.” E, come riportato da Tecnica della Scuola , con riferimento al piano vaccinale il Ministro puntualizza che, grazie ad una– il comma 5 dell’articolo 31 –,, non comportando alcuna decurtazione del trattamento economico. Bianchi ha dunque continuato il suo intervento alla Camera affermando che: “Con il decreto-legge Sostegni, abbiamo stanziato, come ricordato, le necessarie risorse – 150 milioni – per l’acquisto di ulteriori dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, per la predisposizione di presidi medico – sanitari di supporto all’attività di somministrazione di test diagnostici alla popolazione scolastica e all’espletamento del contact tracing per il più efficace e tempestivo raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.” Dunque sembrerebbe tutto pronto per accogliere nuovamente i ragazzi in classe.