Ritorno a scuola, ingressi scaglionati e trasporti: la nuova ipotesi per il rientro

Prefetti per il rientro a scuola: orari scaglionati e trasporti alleggeriti

Rientro in classe: quando sarà?

Le parole di Miozzo sulla riapertura delle scuole

Come sarà il rientro a scuola?. Sembrerebbe che il compito di coordinare trasporti e gli ingressi scaglionati nelle scuoleL’idea di delegare alle prefetture questo arduo compito è partitaScopriamo meglio quale potrebbe essere la situazione nelle prossime settimane.Sembrerebbe dunque che. Infatti i nodi da risolvere sarebbero due: il problema dei trasporti che dovrebbe andare a incastrarsi. E per coordinare questo complicato quadro Agostino Miozzodel governo che prenderanno decisioni convocando tavoli ai quali siederanno gli enti locali, il dirigente dell’ufficio scolastico territoriale, i presidi e le aziende di trasporto locale. Questa task force potrebbe essereDunque, dopo aver parlato del complicato problema dei trasporti locali, l’altro punto era sul quando far ripartire le scuole.Ma l’ultima parola, come riportato dal FattoQuotidiano.it , toccherà proprioTuttavia dal Ministero dell’Istruzione fanno sapere di essere, senza calare dall’alto decisioni inattuabili, sia per quanto riguarda la turnazione e gli orari delle scuole superiori, sia per quanto riguarda l’organizzazione del trasporto pubblico. E quindi ecco chein vista di unafissata per ora per. Anche se, ad oggi, nessuno esclude che si possa riaprire perDa questa situazione: il coordinatore del Cts,, che raggiunto dal FattoQuotidiano ha commentato così gli ultimi sviluppi: “I prefetti hanno l’autorevolezza per poter coordinare un tavolo provinciale e decidere in tempi brevi delle soluzioni. Questa soluzione poteva essere messa in campo sei mesi fa, ma in Italia la scuola è sempre la figlia povera. Ancora non riesco a capire perché qualche governatore insiste nel non mandare a scuola i ragazzi se si trova in fascia gialla. Dobbiamo risolvere al più presto anche la questione dei tamponi rapidi: il commissario Domenico Arcuri li ha acquistati, ora serve organizzare il tracciamento nelle scuole ma dev’essere fatto al più presto”.