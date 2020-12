Scuola, con decreto ristori bonus ripetizioni e più trasporti per il rientro

Fondi per potenziamento e recupero extrascolastico

Incremento dei trasporti pubblici in vista della riapertura delle scuole

Per organizzare al meglio il rientro a scuola, previsto ilal termine della pausa natalizia, il Senato oggi discuterà sull’approvazione di alcunicontenuti nelGuarda anche:Per valorizzare l’impegno e il senso di responsabilità che tutte le scuole sul territorio hanno dimostrato nella gestione della didattica durante la pandemia, il Governo ha stanziato più di 5milioni di euro per il 2021, destinati a, per studenti diQuesti soldi peròbensì allestesse che in questo modo potranno organizzare altredelle materie incluse nell’offerta formativa. Tutte le attività di recupero in presenza già previste nell’introduzione del(Piano di Apprendimento Individualizzato) e del(Piano di Integrazione degli Apprendimenti) saranno dunque implementate con nuovi fondi per rendere ancora più accessibile a tutti gli studenti il diritto allo studio e alla formazione.Accanto a questa novità però,sarà destinata alla, problema questo che preoccupa tutti i cittadini e che ha inoltre contribuito nei mesi scorsi alla chiusura delle scuole. Un ritorno dello spostamento di grandi flussi di studenti ogni giorno infatti potrebbe favorire la, già preannunciata in più occasioni da diversi virologi. Quale possibile soluzione adottare allora? Il Governo ha deciso di destinare una parte dei fondi del Decreto Ristori all’attraverso la possibilità concessa adi stipularema anche con i(Noleggio Con Conducente).La speranza di una manovra di questo tipo è dunque quella dicome appunto quello mattutino, in modo da poter assicurare una riapertura delle scuole in sicurezza sia per le comunità scolastiche sia per tutti gli altri cittadini che ogni giorno si recano al lavoro con gli stessi mezzi.