Scuole chiuse 31 ottobre, lista completa regioni e comuni

Il peggio sembra essere passato. Ma la forte ondata di maltempo che ha colpito l’Italia in questi giorni è destinata a lasciare dietro di sé una scia di danni e di disagi per la popolazione. Albero caduti a causa del vento di tempesta, fiumi esondati, località di mare completamente inondate: la situazione è critica in molte zone del Paese, soprattutto al Nord. Per questo, per verificare la tenuta delle strutture e per ripristinare la viabilità delle strade, molte scuole potrebbero continuare a restare chiuse anche il 31 ottobre. In queste ore la protezione civile e i sindaci stanno prendendo una decisione se prolungare lo stop alle scuole del 29 ottobre e del 30 ottobre. Trasformando di fatto il ponte di Ognissanti, che già vedeva le scuole chiuse il 2 novembre, giorno dopo la festa del 1 novembre, in una settimana intera di vacanze.

Scuole chiuse 31 ottobre Trentino

Scuole chiuse 31 ottobre Liguria

Scuole chiuse 31 ottobre Veneto

Scuole chiuse 31 ottobre Lazio

Nel pomeriggio del 30 ottobre la situazione sarà più chiara. Ma qualcuno già sa che: sono gli studenti del. In tutta la provincia di Trento è già stato deciso che gli istituti di ogni ordine e grado resteranno con in cancelli sbarrati. Stessa cosa è molto probabile che accada nella provincia di Bolzano, dove per il 31 ottobre si prospetta una chiusura delle scuole.Ma l’elenco dei comuni in cui le scuole non svolgeranno lezione probabilmente si allungherà notevolmente nel pomeriggio. Quasi scontato, vista la situazione di emergenza con cui si sono svegliati, chela situazione sembra però migliorare e, nonostante l'allerta arancione,per il 31 ottobre, salvo decisioni dell'ultimo minuto da parte dei sindaci. Mentre. Ma non è detto che anche alcuni comuni delle altre province liguri non decidano altrettanto.Stesso discorso si può fare per il Veneto. Qui a preoccupare è soprattutto la straordinaria ondata di piena dei principali fiumi della regione. Le province di Belluno, Verona, Treviso devo decidere in quali comuni sarà necessario tenere le scuole chiuse anche il 31 ottobre.probabilmentedegli istituti. Conferme invece stanno arrivando per gli alunni di, dove i prefetti hanno predisposto. Un'altra conferma arriva dal prefetto per le scuole di ogni ordine e grado diche invecequesto mercoledì.Nel Lazio si hanno poche sicurezze: nella provincia di Latina,. Cattive notizie invece per gli studenti del capoluogo di provincia,. Mentre ancora, il colle ancora non si è espresso sulla sorte degli studenti della capitale.