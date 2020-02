Quando escono le pagelle?

Pagelle, scrutini e colloqui: quando aspettarli?

Come superare le pagelle?

Le pagelle della prima parte dell’anno: infattiverranno consegnate a tutti gli studenti le pagelle di fine quadrimestre, solitamente. Come mai escono proprio in questo periodo? Semplicemente perché le pagelle riporteranno i voti che sono stati assegnati dai profdi metà anno, avvenuti quindi poco tempo fa.Subito dopo i primi risultati le scuole solitamente organizzano i tanto famigerati: ma come sopravvivere a tutto ciò?Solitamente per tutte le scuole che adottano come suddivisione il, i momenti topici sono due:. Infatti è proprio quello il periodo in cui i professori iniziano aal fine unico di arrivare con unben preciso per ogni studente in sede di scrutinio. Qualche giorno dopo gli scrutini levengono confezionate, sia cartacee che telematiche e vengono inviate a studenti e genitori. E, come da tradizione, le scuoleper poter fare un punto della situazione tra la scuola e la famiglia sull’andamento generale dei ragazzi. Le pagelle di primo quadrimestre, generalmente, vengono consegnate tra la seconda metà di gennaio e la prima metà di febbraio, subito dopo gli scrutini di metà anno. I quadri o le pagelle finali vengono invece preparate entro la prima metà di giugno.Come primissimo consiglio vi è senza dubbio quello di, evitando di lasciare indietro troppe materie. Inoltre, proprio perché dopo le pagelle quasi sicuramente ci saranno i colloqui, è bene essere, cercando di non nascondere nessun voto e informandoli passo passo su ogni progresso fatto a scuola. Infatti ricorda che è meglio affrontare un problema insieme piuttosto che rimanere in difficoltà da soli.