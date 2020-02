Scuola del 2020, lo studente al centro: i 13 punti del nuovo ministro

Una scuola simile a quella che vorrebbero gli studenti

1. Gli studenti al centro

2. Inclusione scolastica

3. Contrasto alla Dispersione scolastica

4. Alleanza educativa

5. Valorizzazione e sviluppo professionale del personale scolastico

6. La scuola sul territorio

7. Identità culturale, cittadinanza, sport, educazione civica

8. Innovazione digitale per la didattica, la semplificazione amministrativa e l’abbattimento della burocrazia

9. Attuazione delle politiche di coesione e dei programmi comunitari e Internazionalizzazione

10. Sostenibilità ecologica, sociale, economica

11. Restituzione efficace dei dati

12. Prevenzione della corruzione, trasparenza e vigilanza

13. Il Sistema nazionale di valutazione

Dopo un mese di ambientamento sulla poltrona più importante di viale Trastevere,mette nero su bianco qual è la sua idea di scuola. Il MI ha infatti pubblicato. Una sorta dia cui il Ministero vorrà mettere mano nei mesi a venire.Il messaggio è molto chiaro: i ragazzi saranno i protagonisti della sua azione. In quasi tutti i punti. A partire da quello messo al numero uno.Ma la cosa che, leggendo il documento firmato dalla ministra Azzolina, ha sorpreso di più noi di Skuola.net è scoprire che. Digitale, lotta al bullismo e al cyberbullismo, educazione alla cittadinanza, valutazione dei professori, rapporto stretto tra scuola e mondo del lavoro, più peso alle esigenze dello studente. Tutti– in totale 20 -. E che, con nostro piacere, ora entrano nelle prime pagine dell’agenda del MI.Leggi anche:Il Ministero s’impegna a promuovere politiche idonee a garantire il, in attuazione del dettato costituzionale (art.34). Questo vuol dire necessariamente saper. Affinché lo studente diventi protagonista, è necessario che egli comprenda appieno la proposta formativa. Come fare?, introducendo metodologie che superino la lezione frontale a vantaggio, anche per le discipline di ambito umanistico, dinella costruzione del sapere. È fondamentale, infine, valorizzare l’identità di ciascuno studente con programmi il più possibile personalizzati.La piena integrazione passa non solo attraverso l’aiuto verso quei(per i quali si cercherà di aumentare i docenti di sostegno),. Particolare attenzione andrà posta, infatti,– i cosiddetti, attualmente poco valorizzati dal sistema scolastico - che necessitano, a loro volta, di strategie didattiche coerenti con la loro speciale condizione.È un fenomeno che, ancora oggi, continua a preoccupare: tantissimi ragazzi non completano il ciclo delle scuole superiori, qualcuno si ferma anche prima. E, sebbene gli dati ci mostrino un lieve calo degli ‘abbandoni’, l’impegno del Ministero continua, per; su tutti il, specie in alcuni territori italiani. Parallelamente, è previsto l’avvio di sperimentazioni metodologiche che sappiano. La scuola dovrà diventare attrattiva più di ogni altra alternativa di vita.Per realizzare questi obiettivi è fondamentale il ruolo della comunità scolastica. Bisogna. Insomma, tutto quello che, direttamente o indirettamente, contribuisce alla formazione infantile e giovanile.Innegabile che senza il contributo degli insegnanti (e di chi li supporta nel lavoro quotidiano) non si vada da nessuna parte. Perciò, obiettivo esplicito del Ministero, sarà quello di, con pari dignità e nella diversità dei ruoliper garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. Azione prioritaria del Ministero sarà la promozione dellaTra gli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e formazione vi è la promozione di un percorso formativo integrato, che si proponga quale scopo primario la. Andranno, a tal scopo, create o potenziate delle: famiglie, enti locali, associazioni di volontariato, tessuto imprenditoriale. In particolare, sarà opportuno accompagnare un approccio dello studente al mondo delle professioni coerente con il modello economico-sociale del territorio in cui vive. In questo senso, gli ITS (istituti tecnici superiori) potrebbero diventare una leva per il rilancio economico e la riconversione professionale. A corredo di ciò, bisognerà, compreso quello laboratoriale e sportivo.Un obiettivo fondamentale del percorso di istruzione e formazione è rappresentato dall’. Il Ministero promuoverà e sosterrà iniziative, anche extra-curriculari ed in collaborazione con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato, del terzo settore e degli enti locali, incentrate su tematiche quali: il, ile il, l’, lae la, il valore identitario delle comunità territoriali. Nonché sull’, ai corretti e salutari stili di vita e al rispetto delle regole e delle norme sociali. Al vaglio anche l’ipotesi di introdurre,La transizione al digitale della Scuola italiana è in pieno sviluppo ed è compito del Ministero accelerarne il processo, attraversoNonché attraverso, studenti e personale ATA. La tecnologia, inoltre, dovrà entrare sempre di più nei rapporti tra scuola e famiglie e nella gestione delle procedure interne agli stessi istituti.Costituisce priorità politica del Ministero la. A tal fine, il Ministero si impegna a sostenere: iniziative dirette a consentire la, ed esperienze di studio all’estero, rivolte non soltanto agli studenti, ma anche al personale docente; iniziative dirette a, a partire dalla scuola dell’infanzia e primaria. Massima attenzione anche alla programmazione comunitaria 2021-2027: priorità alla, al, con un'attenzione particolare alla formazione del personale docente e del personale tecnico e amministrativo, per un maggior rafforzamento e qualificazione professionale dello stesso.La Scuola, nei piani del MI, dovrà essere anche la sede naturale per l’attuazione di progetti educativi sulla, sulla, sullae ladel nostro Paese. In che modo? Sostenendo iniziative, multidisciplinari, dirette alla progressiva acquisizione di consapevolezza rispetto ai temi della sostenibilità, della promozione del benessere umano e della protezione dell’ambiente; coordinando progetti educativi, a scuola e sul territorio, sull’argomento; promuovendo la sottoscrizione di protocolli d’intesa sui temi della sostenibilità e dell’educazione ambientale; stabilendoNello svolgimento della propria attività istituzionale,, concernenti una molteplicità di ambiti e di aree di intervento dell’amministrazione. Consapevole dell’importanza che questi dati possono avere per le istituzioni scolastiche, ma anche per cittadini, istituzioni ed enti pubblici e privati operanti sul territorio, il MI si impegna a:relativi ai dati di più immediato interesse.In linea con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Piano della Performance, il Ministero si impegna a, al fine di favorire, la diffusione di buone prassi improntate a criteri di legalità, efficienza e trasparenza.Da ultimo, si procederà a una- attivato a partire dall’anno scolastico 2014/15 – per semplificare e armonizzarne le procedure, evitando duplicazioni e sprechi, e individuando le misure necessarie per aiutare le istituzioni scolastiche a migliorare il proprio servizio al Paese e a colmare i divari territoriali.