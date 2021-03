Professore va su sito porno in Dad e dimentica lo schermo condiviso: alunni increduli

Professore visita sito porno in Dad: non si accorge dello schermo condiviso

Capita. Succedeva anche ai tempi - non così lontani - in cui si era tutti in classe e le scuole rimbombavano per l'intera mattina delle voci di alunni e docenti. Ora che in molti casi tutto si è spostato in un luogo virtuale, il rischio di fare enormi scivoloni (che possono costare cari) è ancora più alto.Esattamente come è successo a questo professore, come ci segnala uno dei suoi studenti: impegnato nella didattica a distanza, durante una breve pausa, ha continuato a condividere lo schermo personale lasciando attiva la chiamata su Meet. Peccato che nel frattempo, e uno dei suoi studenti ha visto tutto!Leggi anche:"Questa mattina in Dad - racconta lo studente - il nostro professore ci ha dato una pausa di 20 minuti, solo che un nostro amico era rimasto in chiamata perché stava giocando alla PlayStation e all'inizio non capiva se era su Meet o su un sito un po' alla Siffredi ecco, perché il professore in quei venti minuti era andato sui porno con la condivisione schermo attiva". Cose che non dovrebbero capitare, ma che capitano! Commenta il post cliccando qui Come svolgere la Dad evitando tutti i rischi del web? Scopri i video-consigli!