Back to school, la scuola 2018/19 in numeri: studenti in calo, 470mila i maturandi

Prima settimana di vero ‘back to school’ per una delle ‘prime campanelle’ più indecifrabili degli ultimi anni (specialmente sul fronte maturità). E con sempre meno studenti, soprattutto al Sud. Dopo l’antipasto del 5 settembre – col ritorno sui banchi dei ragazzi della Provincia autonoma di Bolzano – nei prossimi giorni toccherà alla maggior parte degli studenti. Anche a molti di quelli per i quali il calendario scolastico regionale aveva previsto il rientro durante la prossima settimana (dal 17 settembre in poi). Secondo un recentissimo sondaggio di Skuola.net, circa 1 alunno su 3 anticiperà il primo giorno di scuola rispetto a quanto stabilito ufficialmente (solo il 54% rispetterà alla lettera il calendario). Il motivo? Tanti istituti preferiscono sfruttare i giorni tolti ora durante l’anno, per ponti e vacanze supplementari.

Quasi 8 milioni gli studenti al via

Maturità 2019: 469.799 maturandi

si presenteranno – tra scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori –. Se aggiungiamo le scuole paritarie il dato supera abbondantemente quota 8 milioni (il Miur ne stima 8,6). Ma, come detto,dei precedenti. Una tendenza che, ormai, va in scena da circa un quinquennio: dodici mesi fa, infatti, gli iscritti nelle statali furono 7.757.849.. È come se un piccolo capoluogo di provincia fosse sparito dalla cartina d’Italia, tutto assieme. Una situazione che, al Sud, è perfino accentuata.si trovano tutte nel Mezzogiorno: sono(- 15.534),(- 12.487) e(- 11.977). Per capire le proporzioni del fenomeno: insono appena - 5.972.Per quanto riguarda la distribuzione dei ragazzi tra i vari livelli,, seguiti dai bambini della primaria (2.498.521) e dagli studenti delle medie (1.629.441). La scuola dell’infanzia? È ancora un territorio fertile per le paritarie: negli asili statali ci saranno ‘solo’ 919.091 bambini. A proposito di scuole superiori:(nel 2018 sono stati oltre 500mila)., in primis scientifico e linguistico; 147.719 i ‘diplomandi’ degli istituti tecnici (leggermente di più negli indirizzi ‘tecnologici’ che negli ‘economici’); 93.840 gli iscritti all’ultimo anno dei professionali (con una netta prevalenza del settore ‘servizi’).





L’esame di Stato è ancora un’incognita

Le novità previste all’orizzonte

Maturandi dell’anno scolastico in partenza che, secondo i vecchi piani del Miur,: quella prevista dalla legge 107/2015 - la ‘Buona Scuola’ – con la riforma delle, con la(40 crediti attribuiti al curriculum dell’ultimo triennio) ma soprattutto con lo svolgimento del progetto di(e la cui relazione è centrale all’orale) e con ialle prove finali.. Per il nuovo ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, la riforma deve essere modificata.Per questo, approfittando della conversione in legge del– in dirittura finale per l’approvazione definitiva proprio in questi giorni alla Camera dei Deputati – ha voluto inserire nel testo degli(dall’a.s 2018/2019 al 2019/2020), che rimangono ma – almeno per quest’anno - svincolati dall’esame di Stato. In seguito, ci sarà da capire quali altri interventi verranno messi a punto.. Si vocifera che,, verrà attuato unpreviste attualmente. E gli Invalsi? Che sorte toccherà ai test più odiati dagli studenti? Ancora presto per saperlo. L’autunno darà sicuramente delle risposte più concrete.