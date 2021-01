Iscrizioni scuola: al Centro-Sud vanno forte i licei, al Nord preferiscono i tecnici

Il Centro-Sud sceglie i Licei, in testa scientifico e classico

Istituti Tecnici: vanno forti soprattutto al Nord

Manca poco ormai(c'è tempo fino al 25 gennaio): quali saranno le scuole superiori più scelte dai ragazzi che stanno frequentando quest’anno la terza media?averla grazie a Tuttoscuola , che, ricavandone quindi una prima previsione, basata su delle tendenze che solitamente si ripetono, con minime differenze, di anno in anno.Scopriamo, dunque, quale potrebbe essere il quadro alla fine di gennaio.L’anno scorso: infatti sono oltre- che ha registrato complessivamente il- e. Il Lazio, però, non è l'unica regione dove i ragazzi optano di gran lunga di più per la formazione del liceo rispetto alle altre proposte:Concentrandoci proprio sui singoli licei,, chedelle scelte dei ragazzi,di contro, in Emilia-Romagna lo stesso indirizzo è scelto da appena il 3,8% dei ragazzi.Non molto diversa la situazione del: in tutte e tre le sue articolazioni (scientifico tradizionale, scienze applicate e indirizzo sportivo) si registra complessivamente una; vanno ben oltre -, mentre con percentuali di scelta decisamentesi trovano non poche regioni settentrionali, su tutte il Veneto, che registra il minor gradimento complessivo (21,3%).Da segnalare l'attrattività dell’indirizzo, che ha una media nazionale di gradimento dell'8,8%, superiore a quella del liceo classico. In mezzo si posizionano i due indirizzi del liceo per le: si viaggia tra il 9,8% e il 7% di iscrizioni, per un valore medio di 8,7%, senza grosse differenze territoriali. Stessa considerazione, seppur con numeri inferiori, per i licei Artistici e per i Musicali e Coreutici.L’Italia si spacca anche sul capitolo: sono infatti evidenti le differenze tra Nord e Sud della penisola. Le due grandi famiglie in cui si dividono i tecnici - quello economico e quello tecnologico - dodici mesi fa. Interessante è però scoprire che sono anche: i due picchi si verificano indegli studenti e, come punto più basso, neldei ragazzi di terza media che oggi frequentano il primo superiore. Tra le altre regioni più attratte dai tecnici troviamo Emilia R., Friuli VG, Lombardia e Piemonte (tutte sopra il 33% di preferenze).Divario territoriale non evidente, infine, per gli, scelti in media dal 12,9% dei ragazzi; con una forbice tra le varie regioni che non supera i 6,8 punti percentuale.