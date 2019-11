I Licei Scientifici migliori d'Italia: Classifica Eduscopio

Migliori licei scientifici a Milano

Alessandro Volta

Leonardo Da Vinci

Vittorio Veneto

Sacro Cuore (non statale)

Sant'Ambrogio (non statale)

Albert Einstein

Alexis Carrel (non statale)

Piero Bottoni

Elio Vittorini

Severi (Is Severi - Correnti)

Gian Battista Vico

Migliori licei scientifici a Roma

Augusto Righi

Virgilio

Camillo Cavour

Giovanni Battista Morgagni

Talete

Amedeo Avogadro

Terenzio Mamiani

Tullio Levi Civita

Nomentano

Stanislao Cannizzaro

Migliori licei scientifici a Bologna

Niccolò Copernico

Luigi Galvani

Enrico Fermi

Augusto Righi

Malpighi (non statale)

John Maynard Keynes (Castel Maggiore)

Leonardo Da Vinci (Casalecchio di Reno)

Enrico Mattei (San Lazzaro di Savena)

Albert Bruce Sabin

Beata Vergine di San Luca (non statale)

Sant'Alberto Magno (non statale)

Migliori licei scientifici a Torino

Galileo Ferraris

Valsalice (non statale)

Majorana - Marro (Moncalieri)

Gobetti

Carlo Cattaneo

Ettore Majorana

Is Copernico - Luxemburg

Filippo Juvarra (Venaria Reale)

Giordano Bruno

Umberto I

Alessandro Volta

Altiero Spinelli

Migliori licei scientifici a Genova

Giovanni Domenico Cassini

Luigi Lanfranconi

Martin Luther King

Leonardo Da Vinci

Enrico Fermi

Santa Maria Ad Nives (non statale)

Santa Maria Immacolata (non statale)

Convitto Cristoforo Colombo

Vittorio Bernini (non statale)

San Giuseppe Casalanzio (non statale)

Collegio Emiliani (non statale)

Migliori licei scientifici a Trieste

Guglielmo Oberdan

Galileo Galilei

Migliori licei scientifici a Venezia

Ugo Morin

Benedetti - Tommaseo

Bruno - Franchetti

Cavanis (non statale)

Giuseppe Parini (non statale)

Migliori licei scientifici a Trento

Galileo Galilei

Marie Curie (Pergine Valsugana)

Leonardo Da Vinci

Collegio Arcivescovile (non statale)

Migliori licei scientifici a Firenze

Niccolò Machiavelli

Guido Castelnuovo

Leonardo Da Vinci

Antonio Gramsci

Niccolò Rodolico

Gobetti - Volta (Bagno a Ripoli)

Anna Maria Enriques Agnoletti (Sesto Fiorentino)

Russel - Newton (Scandicci)

Don Bosco (non statale)

Scuole Pie Fiorentine (non statale)

Santissima Annunziata

Migliori licei scientifici a Perugia

Galeazzo Alessi

Galileo Galilei

Maria Montessori

Migliori licei scientifici a L'Aquila

Andrea Bafile

Is Amatrice (Amatrice)

Marco Vitruvio Pollione (Avezzano)

Is Carsoli (Carsoli)

Migliori licei scientifici a Ancona

Galileo Galilei

Savoia - Benincasa

College Caggiari (non statale)

Migliori licei scientifici a Napoli

Convitto Vittorio Emanuele II

Giuseppe Mercalli

Leon Battista Alberti

Tito Lucrezio Caro

Arturo Labriola

Eleonora Pimentel Fonseca

Elio Vittorini

Gian Battista Vico

Emilio Segre

Carlo Urbani

Cuoco - Campanella

Migliori licei scientifici a Bari

Enrico Fermi

Arcangelo Sacchi

Gaetano Salvemini

Cartesio (Triggiano)

Domenico Cirillo

Alessandro Volta (non statale)

Cittadella della formazione (non statale)

Migliori licei scientifici a Catanzaro

Luigi Siciliani

Enrico Fermi

Migliori licei scientifici a Potenza

Galileo Galilei

Pier Paolo Pasolini

Salvator Rosa

Il, una delle scuole più amate dagli studenti: una formazione completa che apre le porte a tutte le facoltà universitarie. Una caratteristica dell'indirizzo, infatti, è quella di preparare gli studenti ad alto livello sia sulle materie scientifiche sia su quelle umanistiche. Per questo ogni anno è la scelta preferita di molti ragazzi in procinto di iscriversi alle scuole superiori. Tuttavia il tempo stringe, perché gli alunni della terza media dovranno stabilire l'indirizzo scolastico e l'istituto a cui iscriversi entro il mese di gennaio, nelle date stabilite dal MiurQuesto è perciò il momento per dedicarsi all'orientamento e scoprire dove vale la pena passare ben 5 anni di studi. In vostro aiuto viene la recente ricerca della Fondazione Agnelli sulle scuole italiane con il: basta utilizzare il motore di ricerca per ottenere informazioni sui licei della propria zona. Per stabilire il punteggio delle diverse scuole, la Fondazione Agnelli si è basata sui successi dei diplomati tra il 2014 e il 2017 all'università: quanti crediti formativi hanno ottenuto, qual è la media di voto raggiunta. Da quest'anno, inoltre, viene valutato anche la regolarità dei diplomati durante il ciclo scolastico.per le più importanti città italiane.Guarda anche: