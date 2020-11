Licei Classici migliori d'Italia: la Classifica

Migliori licei classici a Milano

Sacro Cuore, Milano (non statale) Alexis Carrel, Milano (non statale) San Raffaele, Milano (non statale) Daniele Crespi, Varese Marie Curie, Monza e Brianza Stefano Maria Legnani, Varese Giovanni Berchet, Milano Sant'Ambrogio, Milano (non statale) Giosuè Carducci, Milano Bartolomeo Zucchi, Monza

Migliori licei classici a Roma

Ennio Quirino Visconti, Roma Augusto, Roma Bertrand Russel, Roma Virgilio, Roma Leonardo Da Vinci, Roma Terenzio Mamiani, Roma Eugenio Montale, Roma Dante Alighieri, Roma Orazio, Roma Giulio Cesare, Roma

Migliori licei classici a Bologna

Marco Minghetti, Bologna Luigi Galvani, Bologna Giuseppe Cevolani, Ferrara Allegretti, Modena

Migliori licei classici a Torino

Baldessano – Roccati, Torino Camillo Benso di Cavour, Torino Maurilio Fossati, Rivoli (non statale) Vincenzo Gioberti, Torino Vittorio Alfieri, Torino Massimo D'Azeglio, Torino Augusto Monti, Chieri Umberto I, Torino Valsalice, Torino (non statale) Isaac Netwton, Torino

Migliori licei classici a Genova

Andrea D'Oria, Genova Giuseppe Mazzini, Genova Cristoforo Colombo, Genova De Vigo – Nicoloso Da Recco, Genova Collegio Emiliani, Genova (non statale) San Giuseppe Casalanzio, Genova(non statale) Vittorino - Bernini, Genova (non statale)

Migliori licei classici a Trieste

Francesco Petrarca, Trieste Carducci - Alighieri, Trieste

Migliori licei classici a Venezia

Antonio Canova, Treviso Majorana Corner, Mirano Giuseppe Veronese, Venezia Albert Eistein, Padova Eugenio Montale, Venezia Bruno - Franchetti, Venezia Marco Foscarini, Venezia Marco Polo, Venezia Giuseppe Berto, Mogliano Veneto Collegio Vescovile Pio X, Treviso(non statale)

Migliori licei classici a Trento

Giovanni Prati, Trento Antonio Rosmini, Trento Andrea Maffei, Trento Collegio Arcivescovile, Trento (non statale)

Migliori licei classici a Firenze

Dante Alighieri, Firenze Michelangiolo, Firenze Virgilio, Firenze Marisilio Ficino, Firenze(non statale) Galileo, Firenze Cicognini - Rodari (Prato) Niccolò Machiavelli, Firenze Santissima Annunziata, Firenze Convitto Cicognini, Firenze Scuole Pie Fiorentine, Firenze (non statale)

Migliori licei classici a Perugia

Sesto Properzio, Assisi Annibale Mariotti, Perugia Maria Montessori, Perugia

Migliori licei classici a L'Aquila

Domenico Cotugno, L'Aquila Alessandro Torlonia, Avezzano

Migliori licei classici ad Ancona

Corridoni - Campana, Osimo Vittorio Emanuele II - Jesi Giulio Perticari - Senigallia Carlo Rinaldini, Ancona Giacomo Leopardi - Recanati

Migliori licei classici a Napoli

Jacopo Sannazzaro, Napoli Umberto I, Napoli Vittorio Emanuele II, Napoli Publio Virgilio Marone, Meta Federico Quercia, Marcianise Piero Giannone, Torre del Greco Gaetano De Bottis, Torre del Greco Vittorio Imbriani, Pomigliano D'Arco Quinto Orazio Flacco, Portici Piero Calamandrei, Napoli

Migliori licei classici a Bari

Quinto Orazio Flacco, Bari Carmine Sylos, Bitonto Sylos, Terlizzi Socrate, Bari Einstein – Da Vinci, Molfetta Cartesio, Triggiano Simone – Morea, Conversano Platone, Cassano delle Murghie Altiero Spinelli, Giovinazzo

Migliori licei classici a Catanzaro

Sant’Antonio da Padova, Soverato Francesco Fiorentino, Lamezia Terme Pasquale Galluppi, Catanzaro Cardinale Sirleto, Catanzaro (non statale)

Migliori licei classici a Potenza

Quinto Orazio Flacco, Potenza Marco Tullo Cicerone, Sala Consilina Giuseppe Peano, Viggiano Quinto Orazio Flacco, Venosa Giustino Fortunato, Rionero in Vulture

Migliori licei classici a Palermo

Centro Educativo Ignaziano, Palermo (non statale) Umberto I, Palermo Giuseppe Garibaldi, Palermo Giovanni Meli, Palermo Vittorio Emanuele II, Palermo Don Bosco - Ranchibile, Palermo (non statale) Maria Adelaide, Palermo Francesco Scaduto, Bagheria Basile - D'Aleo, Monreale Thomas More, Palermo (non statale)

Migliori licei classici a Cagliari

Don Bosco, Cagliari (non statale) Giovanni Maria Dettori, Cagliari Vittorio Emanuele II, Cagliari Giovanni Siotto Pintor, Cagliari Motzo, Quartu Sant'Elena Euclide, Cagliari

Ci siamo quasi: tanti ragazzi che frequentano la terza media dovranno. Tanti si dirigeranno sull'indirizzo classico.Greco, Latino e materie umanistiche per gli studenti che guardano già all'università. Ma non è solo l'indirizzo scolastico a dover essere scelto entro pochi mesi: grande importanza ha anche l'istituto, da selezionare con attenzione per non rischiare di pentirsi in seguito.Questo è perciò il momento di dedicarsi all'e di conoscere nel dettaglio le scuole della propria città e i loro servizi.In nostro aiuto vienecon il progetto Eduscopio.it , che mette a confronto gli istituti per indirizzo di studi e località. Per stabilire il punteggio delle diverse scuole, i ricercatori della Fondazione Agnelli – coordinati da Martino Bernardi, hanno analizzato i dati di circa 1.255.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (2015/2016, 2016/2017 e 2017/18) in circa 7.300 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie. Sulla base di questi dati, Skuola.net ha compilato unaaggiornata per le 20 città più importanti. Ecco quali sono i