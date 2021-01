Iscrizioni scuola 2021 2022: i video tutorial che spiegano come inoltrare la domanda

Come iscriversi all'anno scolastico 2021/2022

Scuola dell’infanzia : si iscrivono i bambini tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2021 e quelli che compiono tre anni entro il 30 aprile 2022.

: si iscrivono i bambini tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2021 e quelli che compiono tre anni entro il 30 aprile 2022. Scuola elementare : si iscrivono i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2021 o comunque entro il 22 aprile 2022. Oltre alla prima scuola, ovvero l’istituto di prima scelta, sarà possibile indicare altre due scuole.

: si iscrivono i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2021 o comunque entro il 22 aprile 2022. Oltre alla prima scuola, ovvero l’istituto di prima scelta, sarà possibile indicare altre due scuole. Scuola media : anche in questo caso, oltre alla scuola che rappresenta la prima scelta, è possibile aggiungere fino a un massimo di due altri istituti.

: anche in questo caso, oltre alla scuola che rappresenta la prima scelta, è possibile aggiungere fino a un massimo di due altri istituti. Scuola superiore: in questo caso, oltre alla scuola, si sceglie anche l’indirizzo di studi e si può scegliere anche tra i diversi indirizzi possibili in ogni istituto. Oltre alla prima scelta è possibile indicarne altre due.

Manca ormai una settimana al termine dellesuccessivo: il 25 gennaio, infatti, è l'ultimo giorno per poter inoltrare la domanda. Quest’anno abbiamo cominciato il 4 di gennaio con le iscrizioni per l’e alle 12.00 di quello stesso giorno le domande compilate e inoltrate erano già 309.410. Nel 39% dei casi l’accesso per l’iscrizione è avvenuto tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale - lo SPID -. Per eseguire questa procedura occorre essersi registrati prima sul portale (era possibile farlo già dal 19 dicembre 2020 e continuerà ad esserlo per tutto il periodo delle iscrizioni).Tutti coloro che sono in possesso dell’, quindi, potranno accedere al servizio solamente inserendo le credenziali del proprio gestore e senza la necessità di effettuare ulteriori registrazioni. Ricordate: essere i primi a fare la domanda non dà nessun tipo di priorità al momento dell’accoglimento da parte delle scuole. Ad effettuare la registrazione sono studenti e studentesse che devono iscriversi alle classi prime, sia della scuola primaria che secondaria. Ilha reso disponibili sia sul suoche sul sulla pagina dedicata nel sito tre video che accompagnano i cittadini in tutte le fasi dell’iscrizione. In particolare:Vediamo ora iai primi anni dei vari gradi scolastici previsti dall’ordinamento italiano.