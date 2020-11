Musica per studiare e concentrarsi: quale funziona meglio?

Metodo di studio: ascoltare musica funziona?

Studiano ascoltando musica: i consigli per farlo

Abbandona la tua musica preferita: evita di ascoltare la tua solita playlist anche durante l’attività di studio. In questo modo infatti diminuiresti il livello di concentrazione perché il cervello seguirebbe il testo delle canzoni che ami, ti metterebbe di buon umore ma annullerebbe la motivazione per studiare!

Prediligi la musica classica: se decidi di ascoltare musica durante le sessioni di studio per attivare il potere della mente e trovare concentrazione e motivazione, ti consigliamo di prediligere la musica classica perché, in quanto pacifica e armoniosa, ti aiuterebbe a migliorare le prestazioni mentali.

Crea una playlist: visti i primi due punti, ti consigliamo di creare una playlist con la musica che vorresti ascoltare come sottofondo durante le fasi di studio. Come già accennato, ti consigliamo di ascoltare musica classica o legata alla natura. Di cosa si tratta? Questo particolare tipo di musica comprende i suoni della natura, come la pioggia, le onde e la giungla. Se non sai proprio da dove incominciare, però, ti consigliamo di affidarti alla playlist già create sulle diverse piattaforme di musica in streaming o su YouTube.

Valuta quando ascoltare musica: ti consigliamo di creare o di scegliere una playlist che non duri più di 40 minuti. Considerando le ricerche che ti abbiamo presentato in precedenza, evita di ascoltare la musica quando devi ripetere un argomento studiato o quando devi risolvere dei problemi matematici. Potrebbe essere fastidiosa e potrebbe toglierti la concentrazione.

Usa la musica per misurare il tempo di studio: come in ogni sessione di studio, è giusto e opportuno fare delle pause. Ti consigliamo dunque di utilizzare la musica e il tempo di durata della playlist scelta per misurare il tempo di studio, valutare le tue prestazioni e impostare dei limiti.

