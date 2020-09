Metodo di studio per il liceo: trucchi per studiare meglio

Trucchi per studiare meglio al liceo: cosa fare in classe

Trucchi per studiare meglio al liceo: cosa fare a casa

Il diario Skuola.net: il migliore alleato del metodo di studio

Iniziare il- o la scuola superiore in generale - può mettere gli studenti davanti a difficoltà che non hanno affrontato mai prima di quel momento. Le ore di lezione che aumentano, la mole di compiti che certe volte può essere esagerata, i periodi di interrogazioni serrate e compiti in classe a non finire. Come far fronte a tutto questo? A facilitare la vita agli studenti ci sono moltissimi metodi di studio rodati e provati, ognuno dei quali adattabile alle diverse esigenze.Come capire qual è il proprio? Provando! Se le mappe concettuali non funzionano magari sarà il caso di tentare, ad esempio, con le flashcard, che potrebbero essere più efficaci. Vediamo allora i’Chi ben comincia è a metà dell’opera’: questo detto lo avrete sicuramente sentito prima di adesso e mai come a scuola risulta essere vero. In classe, infatti,vuol dire aver già fatto il 50% del lavoro. Occorre quindi trarre quante più informazioni possibili durante la lezione, ascoltando attentamente. Bando alle ciance e alle distrazioni, siate furbi! Gli insegnanti sono lì per spiegarvi concetti che, se letti in autonomia sui libri, potreste trovare difficili da apprendere. Per questo, oltre ad ascoltare, occorre prenderecosì da avere sempre a portata di mano i concetti semplificati. Non avete capito qualcosa? Fatee fatelo subito, quando ancora si sta parlando dell’argomento. I docenti sono lì per voi. I più furbi di tutti sono quelli che prendono il tempo in cui si svolgono le interrogazione altrui non come momenti liberi ma come opportunità per capire quali sono i temi che più stanno a cuore al docente, che tipo di linguaggio preferisce che si usi, qual è il modo migliore per rispondere.Cosa fare quando, invece, ci si ritrova a casa a studiare? Ipossono essere una parte difficile del lavoro al liceo, soprattutto perché bisogna imparare un metodo organizzativo efficace per starci dentro coi tempi e con tutte le materie avendo anche modo di avere una vita sociale! Se la vostra parte a scuola l’avete fatta - prestando attenzione e prendendo appunti - siamo già a metà dell’opera tirando fuori i libri per studiare! Tornati a casa da scuola come primissima cosa riposatevi. Dopo, però, dovete avere ben chiaro cosa occorre fare nel pomeriggio. Il trucco è non accumulare mai troppa roba. Partite con gli argomenti più facili nelle giornate in cui sembra proprio che non abbiate testa per mettervi sui libri così da ingranare e proseguire poi con gli argomenti e i compiti più complessi. Partite dai vostri appunti prima ancora di aprire i libri, così da avere le idee chiare. Un altro trucco importante è fare le giuste: ogni 40 minuti prendetevi un quarto d’ora di pausa, vedrete che sarete più concentrati ed efficienti. In molti casi torna utile anche studiare in gruppo simulando le interrogazioni: non sarete mai stati così preparati!: non dovrebbe quindi essere usato unicamente come promemoria degli impegni, ma soprattutto. Il diario Salva Studente di Skuola.net include dei, in cui è possibile a colpo d’occhio visualizzare. Se non sei abituato a organizzare le tue giornate, all'inizio ti sembrerà difficile essere costante, ma in seguito ti renderai conto che è. Non solo, anche a organizzare i compiti in modo da essere sempre preparato.Ma ilanche grazie alle utilities pensate apposta per rendere più facili le giornate di scuola e supportarti per essere promosso con il massimo dei voti. Un esempio?ti aiuta a tener conto delle assenze, laGrazie al diario Skuola.net potrai iniziare l'anno scolastico al meglio!