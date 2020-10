Mascherina obbligatoria, Azzolina: a scuola non cambia nulla

Scuola, gli studenti continueranno a non indossare la mascherina a lezione

Contagi nelle scuole, la ministra è preoccupa da ciò che accade fuori dalle scuole

Lain Italia non sembra migliorare e ilha approvato un decreto legge che entra in vigore da oggi, 8 ottobre, che impone l’non solo nei luoghi chiusi, ma anche all’aperto. Una delle preoccupazioni emerse dopo l’emanazione del provvedimento che stabilisce di fatto anche lafino al 31 gennaio è l’uso della mascherina inEcco che cosa ha detto la ministra dell’Istruzionein un’intervista rilasciata al tg di La7 andato in onda ieri sera.L’sembra non essersi arrestata e nell’auspicio di non ritornare ad indire un, le task forze del Governo si sono attivate per disporre. L’obiettivo rimane lo stesso: stabilire unacon il virus rispettando tre regole fondamentali: uso della mascherina, rispetto del distanziamento sociale e attenzione all'igiene personale. Ma cosa succede nelle scuole con l’introduzione della mascherina obbligatoria all’aperto? Dopo le discussioni lanciate dai diversi quotidiani e trasmissione televisive la. Nel corso di un’intervista rilasciata alha infatti confermato che gli studenti non dovranno indossare la mascherina durante le lezioni ma solo durante gli spostamenti. “A scuola le regole non cambiano: abbiamo protocolli e linee guida già stabiliti. Se uno studente è seduto a un metro di distanza può abbassarla, se vuole tenerla può farlo, nelle situazioni di dinamicità va tenuta”. La ministra ha anche sottolineato che dal rientro a scuola ad oggie ha notato che le regole “si praticano con grande responsabilità” e che la scuola rappresenta oggi “il luogo più sicuro”. Ecco il suo intervento completo Constatato che le scuole sono per ora “il luogo più sicuro”, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha espresso la suacirca i comportamenti adottati: “Sono più preoccupata per le scene che ho visto fuori dalle scuole. Ora anche fuori dalle scuole con l’uso della mascherina ci sarà più protezione”. Ciò che si rischia, infatti, è vanificare tutti gli interventi messi a punti per contenere l’avanzata del virus all’interno degli istituti. Non a caso, prima che il Consiglio dei Ministri imponesse attraverso il nuovo decreto legge l’uso della mascherina anche all’aperto, dalla Regione Piemonte era già partito. Già da lunedì 5 ottobre, infatti, il presidente della Regione ha introdotto con un’ordinanza l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto “in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse - ad esempio parcheggi, giardini, piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti”.