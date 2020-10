Mascherine anche all'entrata e uscita da scuola: in arrivo l'ordinanza

Didattica in presenza: obbligo della mascherina anche fuori dalla scuola

Regione Piemonte: pediatri estenuati dalle richieste di tamponi

Lain tutte le scuole d’Italia è ormai iniziata da tempo ma gliall’ingresso e all’uscita preoccupano sempre di più. Per questo dallaarriverà a breve l’anche nelle aree limitrofe agli istituti per contrastare ancor di più la diffusione del virus.Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’allarme lanciato da presidi e pediatri, definito un vero e proprio “problema sociale”.Lanon è terminata e a testimoniarlo sono gli ultimi bollettini legati ai nuovi contagi e alle vittime che registrano un trend in aumento. Dalla, vista la situazione, arriva una stretta sull’fuori da scuola, che potrebbe essere attiva già da lunedì: gli studenti non devono abbassare la guardia soprattutto negli ambienti limitrofi agli istituti per non vanificare tutte le misure di sicurezza adottate all’interno degli edifici scolastici. A lanciare l’allarme sono soprattutto i presidi preoccupati delleemerse dai primi giorni di scuola: “A scuola siamo molto rigidi ma fuori non abbiamo giurisdizione e spesso la situazione è fuori controllo. Con le carenze di personale che abbiamo è impensabile occuparci anche degli assembramenti all’esterno. Ci auguriamo che la Regione chieda aiuto alla protezione civile o alle forze dell’ordine”. Il presidente della Regionefirmerà l’ordinanza in queste ore e imporrà l’uso della mascherina neiParliamo di piazzali, parcheggi, giardini, marciapiedi e fermate dei mezzi pubblici.Un altro problema segnalato alla Regione Piemonte da parte del sindacato dei medici ospedalieririguarda la. Dall’inizio delle lezioni in presenza i medici sono continuamente assillati da genitori che chiedono informazioni circa lada Covid 19 nei bambini e le scadenze della. Per i medici il problema più grande risiederebbe però nell’: pretendono un certificato del pediatra dopo un’assenza più o meno prolungata da scuola sebbene l’ordinanza regionali parli della soladi un allegato se il pediatra conferma che si tratta di sintomi non ascrivibili al Covid. Di fronte alle istanze delle scuole, però, i medici sarebbero obbligati a richiedere il. Per il, segretario Fimp Torino, è “un’esperienza non gradevole per un adulto, figurarsi per un bambino. Eppure, stante le richieste degli istituti, e di conseguenza delle famiglie, siamo costretti a richiederlo, anche quando riteniamo non sia strettamente necessario. In una parola: la Regione chiede perché facciamo richiesta di così tanti test, noi siamo tra l’incudine e il martello. Sta diventando un problema sociale”.