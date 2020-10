Sciopero scuola 23 ottobre: lezioni a rischio

23 ottobre 2020: sciopero a scuola

Chi sciopera il 23 ottobre 2020?

Riforma degli ammortizzatori sociali per garantire reddito per periodi lunghi, aumento dei salari e pensioni,

Riduzione degli orari a parità di salario, pensione a 60 anni o 35 di contributi,

Investimenti pubblici per ricostruire la sanità pubblica,

Per dare strutture e personale alla scuola,

Per la cura del territorio e per favorire attività di ricerca e produzione ad alto valore aggiunto,

Sistemi nazionali pubblici di previdenza, assistenza, salute, istruzione,

Trasporto collettivo e di edilizia popolare con superamento del welfare aziendale e di categoria,

Progressività della tassazione e riduzione di quella su lavoratori,

Pensionati e ceti popolari ampliamento dell'offerta di case di edilizia pubblica e introduzione di un tetto al livello degli affitti privati e blocco degli sfratti,

Elezioni dei rappresentanti sindacali libere, democratiche aperte a tutte le liste costituite e senza riserve per nessuno,

Diritto di sciopero senza vincoli per lavoratori, organizzazioni e rappresentanze elette,

Rilancio ruolo e presenza dello stato negli asset produttivi del paese.



A un mese dall'inizio della scuola, tra difficoltà legate alla pandemia da Covid-19, il 23 ottobre 2020 è previsto uno sciopero. L'obiettivo delle proteste, come si può leggere sul sito del Cub, è quello di uscire dalla crisi. Sono quindi diversi i punti rivendicati dal Cub, in vista dello sciopero: