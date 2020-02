Sciopero scuola 17 marzo, le lezioni sono a rischio

Concorsi per docenti: sindacati contro il Miur

Il 17 marzo, il primo di tanti scioperi

Sciopero 17 marzo: scuole chiuse?

Sono cinque i sindacati della scuola che hanno bocciato le decisioni del ministero in merito alla natura delle. Sebbene si chiedano prove più semplici e valutazioni che diano peso agli anni di insegnamento, il nuovo ministro continua a volere “prove selettive”. Lo sciopero proclamato sarà il prossimoe pare che non sarà l’unico giorno in cui le lezioni saranno a rischio.Ecco tutto quello che si sa.Ladei concorsi, passata dal ministro Marco Bussetti e Lorenzo Fioramonti, sembrava essere superata. Lo scorso anno, infatti, i sindacati avevano appoggiato l’iniziativa di Giuseppe Conte, ma ora bocciano la linea della. Nella nota comune di Flc Cgil, Cisl, Uil, Snals Confsal e Gilda degli insegnanti, infatti, si legge: "Sono venute a cadere le ragioni per cui sono state a suo tempo sospese le iniziative di mobilitazione. Il confronto dei giorni scorsi al ministero ha evidenziato una sostanziale indisponibilità al negoziato di questa amministrazione, che ha respinto in larga parte le proposte avanzate dai sindacati sui provvedimenti relativi alle procedure concorsuali. Migliaia di persone attendono risposte concrete e rispettose del loro lavoro".Secondo quanto riportato dai sindacati, quello del“che si svilupperanno su un arco di tempo lungo”. La ministra, nel frattempo, ha già inviato gli atti dei concorsi alconsiderando sufficienti le indicazioni recepite dai sindacati. Questi ultimi continuano a dissentire e a voler tutelare il maggior numero di docenti precari e la loro esperienza. Per ora il contratto nazionale non è rinnovato e in busta paga gli aumenti sono decisamente bassi. Isaranno: un concorso per infanzia e primaria, uno straordinario e uno ordinario per medie e superiore.Lo sciopero di per sé non fa si che le scuole rimangano chiuse. Solamente in caso di una partecipazione massiccia, il dirigente scolastico può prevedere la chiusura della scuola. In questo caso, le famiglie e gli studenti saranno avvertiti con una apposita circolare. Se la scuola rimane aperta, tuttavia, anche se non è assicurato lo svolgimento normale delle lezioni, gli studenti sono tenuti ad essere presenti e, qualora mancassero, a portare la giustificazione dell'assenza.