Maturandi 2020 in piazza a Roma il 5 giugno

Gli studenti non sono stati ascoltati. La Ministra ci vede ma non ci considera Nonostante il tentativo, il diritto all’istruzione non è stato garantito Il 33,8% delle famiglie italiane non ha pc o tablet (ISTAT 6/04/2020) Non c’è chiarezza sulle modalità d’esame Troppe responsabilità ricadono su presidi e insegnanti 1a e 2a prova sono state rimpiazzate con un complesso surrogato che non le sostituisce I privatisti non potranno fare l’esame a giugno Le misure igienico-sanitarie non sono sufficienti. Dovremo autocertificarci invece di avere tamponi e misurazioni della temperatura Anche presidi, professori e Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sono contrari a questo esame Ritardi e inadempienze da parte di chi dovrebbe tutelarci. Mancano ancora presidenti di commissione

Manifestazione a Milano l’8 giugno: studenti contro la Maturità 2020

#lascuolasiamonoi 170mila precari che non hanno certezze

#lascuolasiamonoi 8milioni di studenti non ascoltati

#lascuolasiamonoi 17mila privatisti dimenticati

#lascuolasiamonoi 1,5 milioni di studenti non raggiunti dalla dad

#lascuolasiamonoi 1.7 milioni di studenti disabili penalizzati da questo periodo

#lascuolasiamonoi con i nostri insegnanti messi in difficoltà da questo Ministero e che riescono a guidare come vorrebbero i loro alunni

#lascuolasiamonoi non le parole della Ministra

#lascuolasiamonoi studenti/lavoratori o genitori che prima di ogni impegno scolastico hanno altri grandissimi problemi

#lascuolasiamonoi presidi che non hanno disposizioni chiare ma un’enorme responsabilità per la riapertura delle scuole

#lascuolasiamonoi docenti e ATA che rischiano conseguenze irreparabili se esposti al contagio

#lascuolasiamonoi 515mila maturandi ignorati.

La Maturità 2020 sta per andare in scena: mancano poco più di 10 giorni al via dei, che hanno comeNonostante quindi le decisioni adottate dal Ministero dell’Istruzione sulle modalità di svolgimento dell’ esame di Stato , e la prossimità dell’inizio dell'esame stesso,Infatti nei prossimi giorni, prima a Roma e poi a Milano. Il tutto, ma scendendo in strada, addirittura arrivando davanti al Ministero dell’Istruzione per far sentire la propria voce. Scopriamo i motivi che animano questa decisione.Le proteste inizieranno, mantenendo distanza di sicurezza e mascherina,. “È chiaro che sarà presente solo una piccola parte di noi. – affermano gli amministratori della pagina social “No Maturità 2020” – Dai sondaggi precedentemente svolti, circa 6mila studenti si erano dichiarati disponibili a partecipare. Il significato della manifestazione rimane e la sicurezza sarà tutelata”.individuati da studenti, docenti e genitori sono ben, e sono i seguenti:Le proteste proseguiranno poi, dove data l’ampiezza della piazza, anche, tuttavia gli studenti tengono a sottolineare che. E in strada con loro, oltre ai motivi della protesta, porteranno anche“Questo slogan è un simbolo della nostra identità e della situazione che la scuola di oggi sta vivendo". Spiegano gli organizzatori, continuando dicendo che:Dunque a colpi di slogan e punti programmatici l, Lucia Azzolina,, come la riapertura delle scuole a settembre.