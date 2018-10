Scuole chiuse 29 ottobre maltempo: Roma e lista completa comuni

Allerta meteo in diverse regioni italiane, pioggia e vento saranno intensi nei prossimi giorni. La protezione civile ha dato allerta rossa e i sindaci di diversi comuni hanno firmato l'ordinanza perché la scuole rimangano chiuse lunedì 29 ottobre.

Interessate alcune zone del centro e del nord Italia, tra cui Liguria, Toscana, Lazio, Veneto.

Scuole chiuse 29 ottobre Roma e Lazio

Scuole chiuse 29 ottobre a Genova e in Liguria

Scuole chiuse 29 ottobre in Piemonte

Scuole chiuse 29 ottobre in Toscana

Scuole chiuse 29 ottobre in Veneto

Scuole chiuse 29 ottobre in Campania

Nel Lazio,di ogni ordine e grado del comune di Roma e di Marino, di Viterbo, di Velletri, di Bracciano, di Ladispoli, di Cerveteri, di Civitavecchia, di Guidonia Montecelio, di Santa Marinella, di Boville Ernica, di Sora, di Anguillara Sabazia, Tarquinia, Montalto, Montefiascone, Tivoli e Fiumicino.In Ligurianei comuni nelle zone centrale e del Levante: Genova e le province di La Spezia e Savona.Scuole chiuse in Piemonte il 29 ottobre ad Alessandria.In Toscananel grossetano: a Manciano, Sorano, Pitigliano, Magliano in Toscana e Orbetello, e in provincia di Livorno, a Cecina, Rosignano Marittimo, Bibbona e Castagneto Carducci gli istituti scolastici rimarranno chiusi.Leil 29 ottobre a Belluno, a Venezia, a Verona, a Rovigo, a Padova e le rispettive province. Lunedì e martedì scuole di ogni ordine e grado chiuse anche a Vicenza, oltre che in provincia.in Campania il 29 ottobre a Procida.