Tutti pazzi per il modello finlandese: i segreti di un successo

Modello finlandese, le caratteristiche principali

L'intervento dell'ambasciatore finlandese in Italia

Tutti pazzi per la. Il sistema scolastico del paese nord europeo, negli ultimi anni, è diventato protagonista del dibattito sul mondo dell'istruzione e sulle ipotesi di riforma intavolate dalle altre nazioni (Italia inclusa). Anche il ministrolo ha come esempio virtuoso: "Qualche mese fa ero in Finlandia per studiare il loro approccio alla sperimentazione sociale alla digitalizzazione dei trasporti e alle politiche sociali. Hanno ridotto l’orario scolastico e usano le nuove tecnologie per fare insegnamenti trasversali, con l’uso di linguaggi più semplici e accessibili, un modo divertente e accattivante per avvicinare gli studenti alle materie più ostiche", ha detto in una recente intervista.Secondo vari indicatori (tra cui Osce-Pisa), ilè infatti tra i migliori del mondo, se non il migliore. L’anno scolastico comincia il 15 agosto, termina il 2 giugno ed è diviso in 5 periodi con interruzioni in autunno, a Natale, in inverno e a Pasqua.comincia nell'anno in cui il bambino compie sette anni con la maggioranza dei giovani che, dopo aver terminato la scuola comprensiva, prosegue gli studi nell'istruzione secondaria superiore. Il sistema scolastico: la responsabilità principale della gestione e del controllo delle scuole incombe agli enti locali. Tutte le scuole sono pubbliche (non esistono le private), ci sono, sono abolite le lezioni frontali preferendo l'approccio collaborativo tra docenti e studenti.Ma non finisce qui. Alle elementari, i maestriogni 45 minuti di lezione. A casa vengono assegnati pochi compiti, fino a 13 anni, tutti vanno alla scuola materna fino ai 7 anni. Le classi generalmente non superano i 20 alunni ed è previsto l’insegnamento di due lingue aggiuntive, oltre a quella nazionale.. Si deve superare un esame per matricole al quale ci si può presentare solo dopo i 18 anni. Ultimo, ma non meno importante: l’insegnante gode di grande rispetto e viene adeguatamente pagato.Per le istituzioni finlandesi, infine, la tecnologia è un tassello centrale nel processo di crescita delle nuove generazioni di alunni;, al pari di altri, anche se non lo strumento per eccellenza. Un mondo nuovo, dunque, da cui prendere spunto, cercando di evitare riforme brusche. Per innovare in modo graduale, senza però dimenticare le proprie radici culturali.Un tema tornato di grande attualità negli scorsi giorni quando a Roma, presso ilsi è tenuto un convegno - organizzato dall'Associazione nazionale presidi - con al centro proprio l'insegnamento nel nostro Paese e il confronto con gli altri sistemi scolastici. L'occasione per dare spazio al parere di esperti, docenti universitari e personalità a vario titolo coinvolte nel processo innovatore della scuola italiana. Su tutti, l'intervento dell'ambasciatrice finlandese in Italia,, che ha posto l'accento sui punti di forza del 'suo' sistema: "Nel nostro sistema alla capacità di leggere e scrivere si affianca un'alfabetizzazione digitale di prim'ordine. Non solo: c'è garanzia di uguaglianza e di inclusione. Ma, lo sottolineo, abbiamo tante, tantissime sfide ancora da vincere. Il lavoro degli insegnanti non è facile. Loro sono molto apprezzati, ma si tratta di un lavoro faticoso, difficile, complicato. C'è sempre da imparare, non esiste un sistema perfetto e siamo pronti al dialogo".