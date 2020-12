Vacanze di Natale anticipate? L’ipotesi che le scuole chiudano dal 19 dicembre

Vacanze di Natale anticipate? I motivi per valutarne la possibilità

Il 7 gennaio si tornerà a scuola?

Lesi avvicinano ma il loro, rispetto ai calendari scolastici regionali già stilati,per scongiurare, o comunque ritardare, l’arrivo della terza ondata di contagi. Nonostante tutte le misure restrittive adottate negli ultimi mesi, fra cui la sospensione delle lezioni in presenza per le secondarie di secondo grado e la suddivisione del territorio in zone di colore diverso,Guarda anche:La proposta di anticipare le vacanze natalizie, negli scorsi mesi, era già stata presentata sui tavoli di Governo, ma fino ad ora era sempre stata accantonata anche per la ferma opposizione della stessa Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. In queste ore però il Governo è tornato sull’argomento, rivalutando la possibilità di attuare questa ipotesi: la fine delle lezioni potrebbe infatti essere. Ma quali sono i motivi che sollecitano questa modifica? La ragione principale è sicuramente quella che deriva dalla possibilità, ancora in fase di discussione, di. La notizia dell’intenzione del Governo di rendereè già stata ampiamente diffusa e l’intenzione dipotrebbe dunque essere giustificata da questoDel resto, in questo weekend si attendono ingenti spostamenti di persone sul territorio se si considerano leanche dei docenti fuori sede che si apprestano a ritornare a casa per le feste natalizie. In ogni caso, bisognerà attendere nelle prossime ore per sapere se l’ipotesi delle vacanze anticipate sarà concretizzata o meno.Come di consueto,. Nelle scorse settimane la Ministra Azzolina si era espressa favorevole al ritorno in presenza proprio subito dopo il termine della pausa natalizia ma, anche in questo caso, permane incertezza a causa dell’altoche persistono sul nostro territorio in maniera notevole e preoccupante.da gennaio infatti sarà possibile solo. Per ora ogni previsione è quindi prematura e impossibile e proprio per questo saranno decisive le prossime settimane per indurre il Governo verso la direzione migliore da prendere.